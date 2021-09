Lieto annuncio in casa Carrisi – Power: Al Bano e Romina al settimo cielo

Al Bano Carrisi e Romina Power al settimo cielo! Arriva una lieta notizia per i due cantanti che si riuniscono in occasione di un evento speciale. Ecco di che cosa si tratta. Tutti i dettagli.

Al Bano e Romina di nuovo insieme per festeggiare un lieto evento. La coppia più amata di sempre che con le loro canzoni ha fatto innamorare generazioni intere, si riunisce per festeggiare un meraviglioso avvenimento. Ecco di che cosa stiamo parlando. Scopriamolo insieme.

Al Bano e Romina, storia di un successo eterno

Al Bano Carrisi e Romina Power sono senza dubbio una delle coppie più amate del panorama musicale italiano. Si conoscono da giovanissimi. Il loro fu un colpo di fulmine che portò i due dopo pochi anni di fidanzamento, a sposarsi e mettere su una famiglia meravigliosa.

Al Bano e Romina sembravano davvero i protagonisti di una storia moderna a lieto fine: bellissimi, ricchi, di successo e con quattro figli fantastici. Purtroppo però l’idillio familiare si rompe a causa di un drammatico incidente.

Nel 1994 la figlia della coppia, Ylenia Carrisi, scompare misteriosamente da New Orleans e da quel momento di lei non si hanno più tracce. Al Bano e Romina si trasferiscono in America per seguire da vicino le ricerche.

Dopo anni il cantante chiede e ottiene la dichiarazione di morte presunta mentre Romina ancora oggi aspetta il ritorno a casa della figlia. Questo dramma ha influito sicuramente sul loro equilibrio matrimoniale portando i due a separarsi.

Dopo 16 anni di lontananza, Al Bano e Romina decidono di riunirsi consolidando una volta ancora il loro rapporto professionale. Oggi viaggiano per il mondo portando in giro i pezzi che hanno fatto innamorare generazioni di giovani.

Lieto evento in casa Carrisi – Power

Romina Power Al Bano Carrisi si sono ricongiunti per celebrare un evento speciale! Che cosa è accaduto? Cristel Carrisi, figlia della coppia, ha dato alla luce la sua terzogenita. A dare il lieto annuncio è proprio il cantante di Cellino San Marco che ha mostrato pienamente la sua emozione per la gioia di questa nuova nascita.

La bimba si chiama Rio Ines ed è la terza figlia di Cristel Carrisi e Davor Luksic, suo marito. La coppia è convolata a nozze nel 2016 ed oggi vive in Croazia dove l’imprenditore lavora.

Per il momento Al Bano e Romina non hanno condiviso foto o messaggi su Instagram cercando di mantenere riservata la privacy della nuova nipotina. I due cantanti si stanno godendo pienamente la neomamma e la piccolina appena nata.