Tommaso Zorzi: “Gesto incontrollabile, davvero mi spaventa” | le dure parole dell’ex gieffino

Ecco che cosa è stato capace di dire Tommaso Zorzi. Il giovane ex vincitore del GF VIP 5 ha rivelato qualcosa che ha spiazzato tutti.

L’amatissimo Tommaso Zorzi ha fatto una confessione sul suo conto. Ha parlato a cuore aperto con i fan, rivelando qualcosa di cui nessuno era a conoscenza.

Scopriamo insieme cos’ha detto, continuate a leggere!

Un periodo d’oro per Tommaso Zorzi

L’ex vincitore del GF VIP 5 sta vivendo un periodo davvero positivo tra i nuovi progetti, le ospitate e la sua effervescente storia d’amore con l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, Tommaso Stanzani.

Qualcosa, però, pare abbia voluto interrompere l’idillio che il giovane milanese sta vivendo.

A mettere i bastoni tra le ruote di Tommaso Zorzi ci pensa, infatti, la tecnologia, che non vuole aiutarlo affatto. In particolare, Zorzi non sarebbe più in grado di accedere a un particolare social.

Lo fa sapere attraverso un altro che usa spesso, Twitter, dove però non ha lo stesso bacino d’utenza.

Le parole choc di Tommaso Zorzi

Poche ore fa, Tommaso Zorzi ha pubblicato un tweet che non è passato affatto inosservato agli occhi dei fan.

Il suo seguito può accanito, infatti, non ha potuto ignorare le parole di Tommaso, che sembrano un vero e proprio grido d’aiuto.

Ecco cos’ha detto:

“Fa paura quante volte ho cliccato sull’app di Instagram pur sapendo che non posso accedere. È praticamente un tic. Ogni due per tre prendo in mano il telefono e apro l’app quasi come fosse un gesto incontrollabile. Davvero mi spaventa.”

Ecco il post incriminato:

Ciò palesa una vera e propria dipendenza di Tommaso Zorzi nei confronti della tecnologia e in particolare dei social.

Leggi anche: Tommaso Zorzi, perché dopo il GF Vip è cambiato, la confessione: “Ti obbligano a…”

Non ci rimane che attendere ulteriori aggiornamenti sull’amatissimo personaggio!