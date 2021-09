Maria Grazia Cucinotta viene fatta fuori da uno show, il duro sfogo: “E’ una vergogna”

A sostituirla ci sarà una nota showgirl, scopriamo di chi si tratta.

La Rai è nella bufera, dopo aver fatto fuori Maria Grazia Cucinotta dal nuovo programma ‘Missione Beauty’.

Una trasmissione nata proprio dalla volontà proprio di Maria Grazia Cucinotta e del suo amico hair stylist Antonio: un talent show sui parrucchieri che entrambi sognavano da molto tempo.

Ne avevano parlato con una ragazza che lavora alle produzioni televisive e insieme hanno parlato con una produttrice, Chiara.

Sembrava andare tutto alla grande, ma qualcosa è andato storto.

Una delusione immensa, scopriamo cosa ha rivelato l’attrice.

Maria Grazia Cucinotta ha raccontato:

“A un certo punto, però, Chiara mi chiama e mi dice che Antonio non aveva abbastanza follower e non era abbastanza influencer. Quando lei ha capito che io non avrei mai mollato la presa su Antonio, ha cominciato a tirare in ballo il fatto che ci fosse un problema con un altro mio programma su La7. Ma io non sono stupida e lavoro da 36 anni in questo mondo”.