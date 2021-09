Melissa Satta debutta a Sky Sport, il commento di Alessia Tarquinio: “Non è il suo mestiere”

L’ex giornalista di Sky, tramite alcune Instagram Stories, ha commentato la scelta di affidare la conduzione del Club a Melissa Satta: scopriamo cosa ha rivelato.

Il debutto di Melissa Satta come opinionista a Sky Sport, non convince, ma a “difenderla” arriva Alessia Tarquinio.

Melissa Satta a Sky Sport

Melissa Satta ha debuttato su Sky Sport come co-conduttrice di ‘Sky Calcio Club’ accanto a Fabio Caressa.

A fine puntata, tramite le sue Instagram Stories ha rivelato:

“Grazie per la pazienza e l’aiuto: sono un po’ come la Juve, ancora in rodaggio. La prima puntata è andata: studio nuovo, programma nuovo, compagni di avventure nuovi… Ma mi sono sentita subito a casa! Farò del mio meglio per essere all’altezza di questo Sky Calcio Club!”.

La showgirl non ha dato il massimo e il pubblico più attento se n’è accorto, purtroppo, sul web è arrivata una tempesta di critiche per via della sua preparazione.

Ma a difenderla, nelle scorse ore, c’è Alessia Tarquinio, scopriamo cosa ha detto.

Alessia Tarquinio commenta il debutto di Melissa Satta

Alessia Tarquinio, fino ad un anno fa lavorava a Sky Sport, ma adesso ha ricominciato ad Amazon Prime Video come inviata per la Champions League.

Anche lei, tramite delle Instagram Stories, ha commentato il debutto della Satta, rivelando:

“Se mi chiedessero di fare un mestiere che non so fare, non accetterei. Lei non è una giornalista sportiva, nella vita ha scelto di fare un altro mestiere”.

Ha aggiunto:

“Come se essere preparate, avere passione, talento e dedizione, non valga assolutamente niente e possa passare l’idea che questo è un lavoro che possano fare tutti”.

Infatti, Alessia ha incolpato chi l’ha scelta per ricoprire questo ruolo e non a Melissa, dato che ha avuto un percorso professionale diverso rispetto al mondo del giornalismo sportivo.

Leggi anche –> Melissa Satta, chi è il figlio Maddox Boateng? Tutte le curiosità!