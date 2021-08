Raz Degan contro il GF Vip 6, la dura replica di Alfonso Signorini

Ecco che arriva la risposta di Alfonso Signorini alle durissime affermazioni di Raz Degan, pubblicate poco tempo fa sui social.

Alfonso Signorini non ce la fa a rimanere in silenzio e interviene per difendere il suo programma tv.

Il conduttore ha replicato duramente alle parole dell’attore e modello, ecco cos’ha detto.

Le dure parole di Raz Degan contro il Grande Fratello

Secondo alcune indiscrezioni, Raz Degan avrebbe rifiutato la partecipazione al Grande Fratello VIP 6, visto che la somma offertagli non raggiungeva neanche lontanamente i 500 mila euro per soli 30 giorni.

La notizia è stata smentita dal modello che, per l’occasione, si è lasciato scappare alcune parole dure contro il reality show di Canale 5.

“IL VIRUS DELLE FAKE NEWS CONTINUA A MUTARE: É ARRIVATA LA VARIANTE DELTA-MAGGIO…. SEMPRE PIÙ INSIDIOSA. 500K?? NEANCHE PER UN MILIONE!.. HAHAHAHAHA…”

e poi ancora:

“LA DIGNITÀ NON È IN VENDITA E LA SPAZZATURA SI DIMOSTRA UN PROBLEMA QUOTIDIANO… IL GIORNO DOPO C’È SEMPRE UNA BUSTA DA BUTTARE.…. ORA BASTA, VADO A PESCARE.”

La replica aspra di Alfonso Signorini

A questo punto, anche Alfonso Signorini è dovuto intervenire in difesa del suo show e ha dichiarato:

“Penso che la vera spazzatura sia volere parecchie centinaia di migliaia di euro per un solo mese di permanenza nella Casa del Grande Fratello, come ha chiesto poche settimane fa il ‘signor’ Degan a Mediaset.”

Secondo il giornalista, quindi, la notizia circolata nelle scorse ore sarebbe assolutamente vera.

E voi a chi credete? Non ci rimane che attendere ulteriori aggiornamenti e il prosieguo di questo botta e risposta che sta tenendo incollati i telespettatori allo smartphone.