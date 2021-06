Tommaso Stanzani si è finalmente diplomato, per questo Tommaso Zorzi gli ha lasciato un messaggio davvero super dolce e romantico.

I due sembrano far sul serio, ma perché Zorzi non lo ha raggiunto per festeggiare con questo giorno speciale? scopriamolo.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani

Sono la coppia più chiacchierata del momento, lui è un noto ballerino uscito da poco dalla scuola di Amici di Maria De Filippi e il suo compagno è il vincitore del Grande Fratello Vip 5 e opinionista dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi.

Secondo alcune indiscrezioni a fare il primo passo è stato Zorzi, che aveva pubblicato alcuni commenti su Instagram, mostrando un certo interessamento al giovane.

Dopo un po’ di giorni ci sono stati vari incontri segreti a Milano e infine i vari messaggi sui social che non sono passati di certo inosservati.

Anche poche ore fa, sui social Zorzi e Stanzani si sono mostrati più vicini che mai, ecco cosa è successo.

Tommaso Zorzi e il dolce messaggio a Tommaso Stanzani

Il giovane ballerino ha appena terminato gli esami di maturità, lo ha fatto sapere tramite il suo profilo Instagram con un post, dove ha spiegato che il ritorno tra i banchi di scuola è stato abbastanza complicato:

“Non è stato facile recuperare tutto ma per fortuna i miei genitori hanno insistito e con l’aiuto di qualche prof sono riuscito ad arrivare qui.”

Un grande traguardo per Tommaso, che ha festeggiato insieme agli amici e ai genitori.

Zorzi ha commentato questo grandioso evento con un messaggio davvero dolcissima, ovvero:

“Bravissimo, amore mio”

Purtroppo il vincitore del Grande Fratello Vip 5, non è potuto esserci perché in questi giorni si trova in Piemonte per una vacanza con sua madre e sua sorella.

Ma anche da lontano ha voluto fargli gli auguri e sostenerlo il più possibile.

Leggi anche –> Ilary Blasi, il look per l’anniversario di matrimonio con Francesco Totti: è polemica sul web