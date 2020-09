Buone notizie dall’ospedale San Raffaele di Milano, dov’è ricoverato, ormai da diverse settimane, il campione paralimpico Alex Zanardi.

Il dottor Costa, grande amico dell’ex pilota di Formula 1, ha parlato di segnali incoraggianti.

I risultati della perizia su handbike e manto stradale

Il 19 giugno scorso Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, rimase vittima di un terribile incidente in handbike, mentre si trovava a Siena per partecipare ad una staffetta.

Zanardi perse il controllo della sua bici e finì contro un autocarro che proseguiva in direzione opposta.

Trasferito d’urgenza all’ospedale Le Scotte di Siena, dove ha poi subito 3 interventi chirurgici, l’ex pilota di Formula 1 nel mese di agosto è arrivato a Villa Beretta. Dopo 3 giorni, visto l’aggravarsi delle condizioni del campione, ne venne disposto il trasferimento all’ospedale San Raffaele di Milano, nel reparto di terapia sub-intensiva.

Lo scorso 16 settembre è stata depositata la perizia sulle condizioni di handbike e manto stradale. Dai primi riscontri, sembrerebbe che le rotture rilevate sulla bici del campione siano state causate dall’urto contro il camion.

Per quanto accaduto all’ex pilota la Procura ha aperto un fascicolo per lesioni colpose gravissime da incidente stradale. Nel tratto in cui è avvenuto l’incidente, il manto stradale non presentava particolari problemi. Quanto accaduto a Zanardi sarebbe quindi da addebitare ad un errore umano.

Notizie incoraggianti dal San Raffaele

Dall’ospedale di Milano in cui il campione è ricoverato da qualche settimana, sembrano arrivare notizie incoraggianti. Come riferisce anche Fanpage, a riaccendere la speranza è il dottor Claudio Costa, medico sportivo e grande amico di Zanardi.

“Ho visto miglioramenti, dà risposte agli stimoli, stringe le dita, gli stanno rieducando la testa. Ha un fisico da fantascienza e una mente straordinaria. sono sicuro che lui saprà inventarsi qualcosa con quello che è rimasto”

ha raccontato il medico, che sembra piuttosto fiducioso sul decorso post operatorio di Zanardi. Al suo fianco, ci sono sempre la moglie Daniela ed il figlio Niccolò.