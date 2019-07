Ylenia Carrisi ‘Vive in Venezuela e ha 2 figlie’: Al Bano e Romina Power, una testimonianza da brividi

Ylenia Carrisi sta facendo parlare tante persone circa la sua scomparsa. La figlia di Al Bano e Romina Power è vive, lo rivela una testimonianza

La figlia di Al Bano e Romina Power, Ylenia Carrisi, per molte persone è viva. Non è morta gettandosi nel Mississippi come è stato dichiarato. La verità sulla sua scomparsa è molto più complessa di quello che si pensi. Oggi vi riporteremo la testimonianza di un sensitivo che a lungo ha provato a fare chiarezza su quanto accaduto alla povera ragazza.

Ylenia Carrisi vive in Venezuela e ha due figlie

La figlia di Al Bano ha fatto muovere il mondo dopo la sua scomparsa. Gli occhi di tutti i fan della celebre ex coppia sono diventati occhi utili per cercare la primogenita. Tutti si sono messi sulle sue tracce per aiutare due genitori che non avrebbero mai potuto meritare una cosa simile, peggio di un lutto anche se c’è sempre la speranza che la ragazza possa tornare a casa.

Sono innumerevoli, infatti, le segnalazioni che hanno avuto luogo in questi anni. Una molto particolare svelava che Ylenia fosse viva e avrebbe cambiato identità per non farsi riconoscere e che addirittura avesse un compagno e due figlie femmine. La testimonianza in questione è di una certa Stefanie, di cui non è possibile rivelare il cognome, che ha visto una del tutto uguale a Ylenia, anzi identica, e stava insieme a due bambine di circa 4 e 6 anni, probabili figlie sue data la somiglianza.

La località della segnalazione? Il Venezuela. Se questa segnalazione fosse vero, di certo sarebbe bello sapere che la ragazza non sta male e vive una vita, seppur lontano dalla sua famiglia, felice (almeno all’apparenza)

Le voci sulla figlia di Al Bano

Chiaramente non si può sapere molto sulla veridicità di questa segnalazione. Ciò che è sicuro è che su Ylenia se ne sono dette davvero tante. Per un periodo si è dubitato persino del fatto che i suoi genitori non sapessero nulla di lei e che invece nascondessero alla stampa, -non si sa bene quale motivo-, notizie sulla sua nuova vita.

Insomma, quello di Ylenia è diventato nel corso del tempo un vero Thriller ed è per questo che il cantante si arrese all’idea di dichiarare chiuso il caso con la morte della ragazza, morte presunta per annegamento nella acque del Mississippi, presunta perché il corpo di Ylenia, ad oggi, non è mai stato pervenuto.