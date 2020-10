Al Bano, lo sgarro del figlio Yari. L’accusa in diretta: ‘È colpa sua’

Yari Carrisi, il secondogenito della coppia formata da Al Bano e Romina, torna a provocare il papà: la dura replica di Alessi

La famiglia Carrisi torna ad essere protagonista delle riviste di gossip. Di recente, Yari Carrisi ha lanciato una nuova provocazione ad Al Bano.

Le sue parole non sono piaciute a Roberto Alessi: la dura replica del noto giornalista ad Ogni Mattina.

Yari Carrisi, la battuta su Al Bano non passa inosservata

Non molto tempo fa, ospite in video collegamento della nota trasmissione di Rai Uno ‘La Vita In Diretta’, Yari Carrisi si è lasciato andare in una nuova provocazione indirizzata proprio al suo papà, Al Bano.

La padrona di casa gli ha chiesto come mai non avesse partecipato al festival di Sanremo. La sua risposta non è passata inosservata ai telespettatori e, a tal proposito, ha affermato:

“Non posso mai andare perché ci va sempre mio padre“.

Sulla questione si è espresso anche Roberto Alessi durante la diretta di Ogni Mattina, in onda su Tv8.

La dura replica del giornalista

Durante la rubrica Up e Down di Ogni mattina, condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola, Roberto Alessi si è espresso su quanto affermato da Yari Carrisi nella sua ultima intervista a La Vita In Diretta.

Il noto giornalista, infatti , indica come personaggi in discesa, appunto ‘down’, proprio il figlio del cantante pugliese a causa di questa sua affermazione infelice sul padre. A tal proposito, ha affermato:

“Dovrebbe imparare grazie a Dio per aver avuto un padre come Al Bano!“