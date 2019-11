X Factor Italia 2019, il guadagno dei giudici è da capogiro: ecco qual è il loro cachet

Quanto guadagnano i giudici di X Factor Italia 2019? Cifre da capogiro Mara Maionchi, Malika Ayane, Sfera Ebbasta e Samuel Romano

Scopriamo tutti i segreti sui cachet dati ai giudici di uno dei programmi più seguiti della televisione italia, X Factor Italia 2019.

La classifica dei giudici più pagati

Negli ultimi anni sono in molti a chiedersi quali siano i cachet ricevuti dai protagonisti dei programmi più seguiti in televisione! Tra questi, vi è sicuramente X Factor, talent show di punta di Sky, che ha un costo di produzione stellare.

Basta pensare che, qualche anno fa, Sky propose a Simona Ventura 200 mila euro per entrare in giuria!

A tal proposito, in vista dell’edizione 2014 del programma, la rivista Chi stilò una classifica dei giudici di X Factor Italia più pagati. Il settimanale ha messo sul podio Morgan, mentre al quinto posto Fedez.

Nel corso degli anni, però, Fedez ha superato le cifre del frontman dei Bluvertigo Morgan, arrivando a guadagnare circa 10 mila euro a puntata. Le cifre, però, sarebbero aggiornate al 2016. È presumibile che gli attuali giudici del programma di Sky guadagnino cifre maggiori di quelle del rapper Fedez.

I guadagni dei giudici

Per quanto riguarda i giudici di X Factor Italia 2019, ovvero la discografica Mara Maionchi, il trapper Sfera Ebbasta, il frontman dei Subsonica Samuel Romano e la cantautrice Malika Ayane, non sono ancora stati pubblicati reportage sui guadagni aggiornati a quest’anno.

Bisognerà attendere per avere le cifre esatte, ma è possibile che il guadagno dei giudici per singola puntata sia non inferiore ai 5.000 euro. Facendo una stima del compenso moltiplicato per le 8 puntate dei Live, il cachet dei giudici di X Factor Italia 2019 si aggirerebbe quindi sopra i 40 mila euro.

A questa cifra vanno sommati i guadagni per gli impegni di prove e audizioni, che esulano dalle puntate in diretta tv.