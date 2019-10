Chi è Wilma Helena Faissol? La fashion blogger, moglie del cantante e conduttore Francesco Facchinetti

Scopriamone di più su Wilma Helena Faissol, la bellissima moglie del volto noto della televisione italiana Francesco Facchinetti.

Chi è Wilma Helena Faissol

Nasce il 2 febbraio del 1982 a Rio De Janeiro.

Cresce in Svizzera, dove frequenta il collage a Lugano. Dopo la laurea, lavora in un ospedale in Brasile, dopo di che si trasferisce a New York dove lavora nell’ufficio comunicazione e marketing della stilista Vera Wang.

Oggi vive in provincia di Como ed è una fashion blogger affermata. Ama aggiornare i social network con scatti della sua quotidianità ed è una mamma e moglie a tempo pieno.

Vita privata e curiosità

Ha una figlia, Charlotte, soprannominata Lolli, nata nel 2009 da una precedente relazione. La bambina abita un po’ con il papà e un po’ con la mamma, l’attuale compagno e i fratellini.

L’11 dicembre 2014, a Mariano Comense (Como), Wilma Helena Faissol si sposa con Francesco Facchinetti in un rito civile; l’anno successivo, la coppia rinnova la promessa in Chiesa, in presenza dei familiari.

Il cantante e conduttore italiano, figlio del celebre Roby Facchinetti, l’ha resa madre di Leone, nato il 29 ottobre del 2014, e di Lavinia Angelica Catherine, nata l’08 marzo del 2016.

Si tratta di una vera e propria famiglia allargata, visto che anche Francesco Facchinetti aveva già una figlia, Mia, nata nel 2011 dalla love story con la conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi.

L’incontro tra Francesco e Wilma è avvenuto a Marrakech (Marocco). I due hanno avuto un vero e proprio colpo di fulmine e da quel momento in poi non si sono più lasciati.

La giovane e bella fashion blogger ha deciso così di abbandonare l’America per stare vicina al suo compagno, che nel frattempo è diventato suo marito e che le ha donato due splendide creature, che oggi hanno 5 e 3 anni.