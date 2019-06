Principe William crisi di gelosia ‘Nella vita di Kate Middleton c’è un altro uomo’: emerge la vera causa delle loro liti

Matrimonio di Kate e William in crisi a causa di un altro uomo: le ultime indiscrezioni sulla coppia reale

Da tempo oramai si parla della crisi tra Kate Middleton e il Principe William. Pare che il loro matrimonio sia a capolinea per la presenza di un altro uomo.

Matrimonio reale in crisi

Alcuni mesi fa, sul tabloid inglese The Sun, si leggeva una notizia che ha stupito i numerosi fan di una delle coppie reali più amate al mondo: Il Principe William e Kate Middleton. Una notizia che ha alimentato le chiacchiere sulla crisi di coppia. La moglie di William ha interrotto i rapporti con una delle sue migliori amiche: Rose Hanbury.

Tuttavia, dietro alle ragioni di questa rottura ci potrebbe essere un motivo diverso. Da giorni, si parla del matrimonio a capolinea della coppia reale a causa delle poche attenzioni del Principe William che tratta sua moglie come una ‘serva’. In realtà, sembra che Kate rivolga le sue attenzioni ad un altro uomo.

Kate innamorata di un altro? Le voci di gossip

Di recente, i tabloid inglese Express.co.uk e Daily Mail ha riportato una notizia che ha sorpreso i sudditi. Sulle riviste britanniche si legge che Kate abbia un rapporto speciale con Il Principe Harry, fratello di William. La loro complicità ha scatenato la gelosia del marito di Kate:

“Si diverte con lui, ride e scherza…”.

Come è noto, nelle scorse settimane è stata trasmessa l’ottava ed ultima stagione di una delle serie televisive più amate al mondo: Game of Thrones. I due fan sfegatati della serie, hanno passato notti a guardare i nuovi episodi. Questo non avrebbe fatto altro che il Principe William. Si vocifera inoltre che i due fratelli abbiano attraversato un periodo ‘no’ e non si sono visti per mesi. Sarà a causa del rapporto con la moglie?