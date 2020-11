La famiglia reale è stata colpita da una perdita inaspettata, che sarà incolmabile nelle loro vite, in special modo in quella dei bambini.

Il dolore è immenso per la famiglia reale, che ha dato la notizia del lutto via social.

In questi giorni, tutti i sudditi sono stati al fianco di William e Kate e dell’intera famiglia reale a causa di un lutto che ha colpito i nobili d’Inghilterra.

Dolore insostenibile per Kate e William, la morte come un fulmine a ciel sereno

Nessuno si sarebbe mai aspettato una simile perdita in un momento così triste per tutto il mondo.

L’intero pianeta è piegato in ginocchio a causa del virus e ogni giorno muoiono migliaia di persone.

La morte, però, non risparmia neppure gli animali, come in questo caso.

William e Kate salutano Lupo, l’addio è straziante

La coppia reale sta attraversando un periodo di lutto insopportabile a seguito della scomparsa del loro amatissimo cane Lupo.

I duchi di Cambridge hanno voluto condividere il loro dolore con i sudditi attraverso i social, caricando un’immagine di Lupo, di quando ancora era in forma ed era felice.

Il vuoto è incolmabile e chissà quando l’intera famiglia riuscirà a sorridere di nuovo.

Lupo è venuto a mancare così, da un giorno all’altro, senza che nessuno se lo aspettasse. Tantomeno i bambini, George, Charlotte e Louis, che sono inconsolabili.

“Con grande tristezza lo scorso weekend il nostro amato cane Lupo è venuto a mancare. Lupo è stato nel cuore della nostra famiglia per gli ultimi nove anni e ci mancherà tantissimo.”

Questo il tristissimo messaggio scritto dalla famiglia reale a corredo della foto del cane, che ha avuto un ruolo importantissimo nelle loro vite.