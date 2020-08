Whatsapp, novità in arrivo: si potrà usare su 4 dispositivi

La novità di Whatsapp dovrebbe arrivare il prossimo autunno e riguarderà la possibilità di usare l’applicazione su 4 dispositivi in contemporanea.

Per il momento, si tratta di una versione beta di Whatsapp.

Una chat che si connette ad un solo smartphone

Per il momento, la celeberrima chat gratuita Whatsapp è utilizzabile soltanto su un unico telefono cellulare. L’unico modo, al momento, per aggirare questo ostacolo, è quello di utilizzare delle app che lo consentono ma non sono sempre sicure. Un altro stratagemma è quello di utilizzare il Whatsapp Web da scaricare sul computer.

Per questo motivo, in autunno, la piattaforma potrebbe introdurre una nuova funzione che consente di collegare più dispositivi ad un unico account, per un massimo di 4. A renderlo noto sono stati gli esperti di WABetaInfo. La funzionalità prenderà il nome di Linked Devices. Il funzionamento sarà molto simile a quello delle applicazioni che permettono di vedere streaming in video.

La ricerca dei contenuti

Al momento si tratta soltanto di una indiscrezione ma la sperimentazione è iniziata. Una sperimentazione che riguarda anche la possibilità di cercare contenuti tra le chat, ad esempio, per data. Inoltre, si avrà una visione più ampia di quanta memoria tutti i dati ricevuti e tutte le conversazioni, occupano sul telefono.

Per salvare le chat, nel caso in cui dovessi cambiare telefono, puoi seguire queste procedure: