WhatsApp, ecco come attivare l’emoji segreta

Abbiamo scoperto per voi come fare ad attivare l’emoticon segreta che sta letteralmente facendo impazzire gli utenti.

Seguite questa guida e potrete finalmente aprire l’easter egg!

L’emoji segreta di WhatsApp

In base ad alcune testimonianze, il colosso di messaggistica istantanea starebbe testando varie opzioni, per tenere coinvolti gli utenti che usano l’app.

Tra queste, starebbe valutando la possibilità di inviare dei messaggi effimeri, in grado di autodistruggersi dopo un po’ di tempo, come accade ad esempio su Telegram.

Tra il materiale che sarebbero possibile inviare in maniera effimera, anche le foto e persino le emoji.

WhatsApp avrebbe anche inserito un easter egg, che riguarderebbe delle emoji segrete, che gli utenti potranno utilizzare in maniera davvero originale.

Si tratta di un piccolo regalino, che gli sviluppatori avrebbero deciso di fare agli utenti più attenti, sempre a caccia di novità.

L’emoji in questione altro non sarebbe che una emoticon evanescente, che gli utenti possono ottenere seguendo un procedimento ben preciso.

Ecco come attivare l’easter egg di WhatsApp

Per attivare l’easter egg, bisognerà toccare cinque volte di fila il simbolo posto affianco ai messaggi effimeri, che WhatsApp darà la possibilità di inviare.

Una volta fatto, comparirà un’emoji che rimarrà sullo schermo solo per qualche secondo prima di sparire.

Si tratta dell’emoji che zittisce con il dito e fa riferimento alla scelta di inviare un contenuto segreto e privato.

Si tratta di un easter egg incredibile aggiunto da WhatsApp, che è possibile attivabile solo per i messaggi inviati ma non per quelli ricevuti.

Non tutti gli utenti hanno ottenuto questa funzione: sarà possibile attivare l’easter egg soltanto dopo aver fatto l’aggiornamento, che sarà disponibile sia per iOS che per Android.

Non vi rimane che continuare a seguirci per rimanere sempre informati sugli ultimi aggiornamenti su WhatsApp e sulle altre app più utilizzate dagli utenti!