WhatsApp, le grandi novità in arrivo nel 2020: tutte le funzionalità!

Nel 2020 grandi novità in arrivo per gli utenti dell’app di messaggistica più diffusa al mondo, le nuove funzionalità di WhatsApp che faranno gola a molti

Una delle app più utilizzate dai possessori di smartphone di tutte le generazioni è di certo WhatsApp che permette di condividere messaggistica di testo, audio, file e video con semplicità in tempo reale. Nel 2020 sono state annunciate diverse novità molto attese, vediamo quali.

Inizio d’anno in down per WhatsApp, utenti in crisi

L’anno non è iniziato nel mgliore dei modi per gli utenti dell’app di messaggistica istantanea WhattsApp.

Il 19 gennaio infatti si è registrato un lasso di tempo di 6 ore di down nell’utilizzo dell’app.

Il sito Downdetector come ha riportato anche Ilmessaggero ha rivelato che dalle 11 alle 17 circa il 96% degli utenti ha avuto problemi nell’inviare e ricevere messaggi.

Ad essere più colpita la funzione dei messaggi vocali, una delle più apprezzate soprattutto dai giovanissimi.

Problemi anche con lo scambio di foto e file multimediali ed il fenomeno è stato registrato su scala internazionale tanto che si è sviluppato anche un hastag #WhatsAppDown.

Le anticipazioni sulle novità in arrivo dunque sono state un diversivo molto gradito che gli sviluppatori dell’app hanno pensato di diffondere per contrastare l’avanzata di altre app come Telegram sempre più apprezzate.

Le novità più attese per il 2020

Gli sviluppatori di WhatsApp si sono già sbilanciati: questo 2020 sarà un anno pieno di novità in arrivo per gli utenti.

La prima novità, già pubblicizzata da WABetainfo e che sta facendo gola a molti si chiama Dark Mode, la modalità notturna.

Con tale funzione grazie ad uno sfondo nero si potrebbero riposare gli occhi e di risparmiare anche la batteria del telefono.

Inoltre sarebbero in arrivo anche gli sticker animati come riporta ilmessaggero, attraverso i quali gli utenti si diletteranno ad inviare delle immagini in movimento come fossero adesivi.

Sempre WABetainfo rivela che tali novità sarebbero disponibili non prima di alcuni mesi e per gli smartphone che utilizzano come sistema operativo Android, ancora c’è incertezza su iOS.

“Ci sono degli indizi nascosti nelle versioni Beta di prova 2.20.8 e 2.20.10”

Altra novità che di certo farà gola a molti è la modalità che permette all’utente di scegliere per che lasso di tempo tenere “in vita” il messaggi prima che si autodistrugga, dai 5 secondi ad un’ora.

Per ora la novità di messaggi a tempo dovrebbe riguardare le chat di gruppo ma sarebbe prevedibile anche per le chat private.

Questa ultima funzione non è sconosciuta però è infatti è già in uso per Instagram e Snapchat.