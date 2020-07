WhatsApp, il trucco per aggiungere persone senza avere il loro numero

Ci sono trucchetti per fare qualsiasi cosa su WhatsApp: ecco uno per aggiungere persone anche senza numero

Anche se WhatsApp esiste da oltre dieci anni, l’app di messaggistica ci consente solo di chattare con i nostri contatti.

Se vuoi contattare una nuova persona, devi prima salvarle il suo numero nell’elenco dei contatti sul telefono, attendere che WhatsApp si sincronizzi in modo che appaia il nuovo nome all’interno dell’app, quindi avviare una chat.

Questo di solito richiede diversi minuti e potrebbe durare per ore se il contatto non si sincronizza rapidamente.

Se vuoi bypassare questa stupida restrizione e chattare immediatamente con un nuovo contatto, ci sono diversi trucchi per farlo.

Link wa.me di WhatsApp

WhatsApp fornisce un modo ufficiale per contattare un numero non salvato, ma non all’interno dell’app.

Si può avviare una chat con qualsiasi numero, aprendo Chrome o Firefox o il browser nativo del cellulare e collegandosi all’indirizzo web https://wa.me/phonenumber. Sostituisci l’ultima parte con il numero completo, con il prefisso del paese e della regione, ma senza + o – o () o 00.

Ad esempio, se vuoi chattare con il numero + 1-234-567-8900 negli Stati Uniti, vai all’URL: https://wa.me/12345678900.

Digitalo nel browser e otterrai la pagina web di seguito con una grande icona verde del messaggio. Toccandolo, si apre una conversazione con quel numero di telefono in WhatsApp (se il numero è registrato sul servizio, ovviamente).

Usa un’app per velocizzare le cose

Se il metodo sopra ti sembra un po”confuso o lento per te, puoi usare un’app per accelerare le cose. Diverse app Android utilizzano questi collegamenti wa.me, ma in modalità non rivolta all’utente, ovvero non è necessario digitare un URL o passare prima da un browser Web.

Basta inserire il numero di telefono, toccare un pulsante e si viene reindirizzati a una chat appena creata in WhatsApp.

Tra queste app, Click to chat è la più leggera (113 KB), non ha pubblicità e non richiede autorizzazioni. Easy Message è un’altra buona alternativa senza pubblicità e con poche autorizzazioni.

Selezione del testo e azioni dell’app

Il terzo metodo potrebbe essere il meno noto del gruppo, ma è il più semplice, veloce e meglio integrato.

Ogni volta che hai un numero di telefono in qualsiasi app, puoi semplicemente selezionare il testo corrispondente e controllare le azioni suggerite. I principali sono sempre Chiama, Taglia, Copia, Incolla, ma se tocchi il pulsante di overflow (tre punti), potresti vedere più opzioni tra cui l’invio di un messaggio WhatsApp. Basta selezionarlo e la chat verrà avviata.

Per provarlo, puoi facilmente digitare + numero di telefono (incluso il prefisso + e il prefisso internazionale) nel widget di ricerca di Google sulla tua schermata iniziale, quindi toccare per selezionarlo e toccare il pulsante a tre punti.

Un’opzione per inviare un messaggio WhatsApp dovrebbe apparire se si dispone di un dispositivo compatibile.