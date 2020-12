Wasabi, il ravanello giapponese benefico: perché fa bene mangiarlo

Il wasabi, ravanello giapponese, se mangiato con moderazione fa bene alla salute: scopriamo le proprietà benefiche e le controindicazioni.

Il wasabi è una cremina verde che solitamente troviamo al ristorante giapponese per accompagnare le pietanze a base di sushi. In molti la evitano perché troppo piccante ma non tutti sanno che il wasabi fa bene alla salute.

Scopriamo perché fa bene mangiarlo con moderazione e quali sono le proprietà benefiche che possiede.

Wasabi, il ravanello giapponese

Il wasabi è un ravanello originario del Giappone, di colore verde acceso all’interno e marroncino chiaro all’esterno. Un verde brillante e un sapore piccante e spiccato quello del wasabi, usato moltissimo per accompagnare portate culinarie a base di sushi.

Il wasabi di ricava da una radice chiamata Eutrema Japonicum o anche conosciuta appunto come ravanello giapponese. Il sapore estremamente forte e piccante ha delle note di balsamico: infatti appena assaggiato il wasabi pizzica moltissimo.

Possiede delle ottime proprietà benefiche se mangiato con moderazione: ecco perché dovreste includerlo nella vostra alimentazione.

Perché il wasabi fa bene all’organismo

Il wasabi se consumato con moderazione apporterà molteplici benefici alla vostra salute. Scopriamo quali sono le proprietà benefiche principali:

Previene la caduta dei capelli.

Possiede proprietà antisettiche e antimicrobiche che evitano le intossicazioni alimentari.

Contrasta il cancro. Il wasabi stimola la produzione di importanti enzimi che disintossicano il fegato di scorie e agenti tumorali prima che questi si possano convertire in cellule cancerogene.

Possiede proprietà afrodisiache come il peperoncino. Accentua l’ardore e il desiderio sessuale e i giapponesi credono che rinvigorisca la virilità maschile.

Non eccedete nel consumo di wasabi, ha ottime proprietà benefiche ma se assunto in dosi eccessive può danneggiare la funzionalità epatica.