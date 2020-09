Wanda Nara il lato B pieno d’olio in primissimo piano: massaggio bollente

La showgirl argentina senza vestiti per il massaggio ai glutei: il selfie allo specchio mostra più del dovuto, fan in estasi

La showgirl argentina, Wanda Nara, torna ad infiammare la rete con un seducente selfie allo specchio: è senza vestiti per il massaggio ai glutei.

Wanda Nara, selfie allo specchio

E’, senza alcun dubbio, uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più amati non solo del piccolo schermo ma anche sui social. Lo scorso anno, è stata l’opinionista del Grande Fratello dove si è fatta conoscere per la sua personalità: una donna simpatica ed ironica, oltre ad essere affascinante e sensuale. Su Instagram, la moglie di Mauro Icardi è solita condividere i momenti più importanti della sua vita lavorativa e privata.

In queste ultime ore, Wanda Nara ha deciso di pubblicare uno scatto in cui appare senza vestiti. La giovane ha spiegato di essersi recata a fare un massaggio ai glutei, ma il selfie allo specchio lascia ben poco spazio all’immaginazione.

Lato B protagonista delle stories

Durante l’estate, Wanda Nara ha affascinato il popolo del web con i suoi prorompenti scatti in costume. La showgirl argentina, non è una novità, ha delle forme generose che in costume sono risaltate particolarmente, per la gioia di tutti i suoi follower su Instagram.

In queste ore, invece, la showgirl argentina ha deciso di concedersi qualche ora di relax. La moglie di Mauro Icardi si è recata, probabilmente, presso un centro estetico per un massaggio ai glutei. Il selfie, condiviso tramite stories, la ritrae senza vestiti ed è inevitabile non guardare proprio lì. Il suo lato B cattura immediatamente lo sguardo del suo pubblico virtuale: