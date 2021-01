La moglie di Icardi da spettacolo sui social. Non riesce a contenere le sue forme abbondanti al risveglio e si vede tutto.

In pochi secondi Wanda Nara ha subito fatto il carico di Like. La showgirl, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip dello scorso anno in Tv è sempre meno presente ma sui social continua a far parlare di sé.

Wanda è molto invidiata dalle donne e molto corteggiata sui social dagli uomini che l’hanno prima conosciuta grazie al calcio, dove si è distinta per compagni noti ma anche per ruoli di spicco. Con la sua ultima foto ha fatto girare la testa a tutti.

Wanda Nara dopo il pisolino seduce i fan

Curve pericolosissime quelle di Wanda Nara: difficile distogliere lo sguardo dalle sue grazie prosperose. La moglie di Icardi sa bene come usare le sue armi di seduzione di massa.

Questa volta ha voluto condividere con i fan una foto dopo scattata appena dopo un bel pisolino pomeridiano, almeno secondo quanto ha scritto nella didascalia dello scatto.

Wanda mostra, oltre al suo incantevole volto, anche parte della scollatura. Il seno fuoriesce quasi del tutto dal top striminzito che faticosamente le copre. La molla sottostante, infatti, sembra quasi cedere sotto l’ingente peso.

Wanda incanta tutti

Dopo pochi istanti dalla pubblicazione sono piovuti sul suo profilo, pieno zeppo di foto di ogni tipo. Difficile contenersi davanti a cotanta bellezza, Wanda infatti è splendida: luminosa e senza trucco perché reduce da un bel riposino pomeridiano sempre molto utile a ritrovare il buon umore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Non le servono gli abiti da sera che spesso esibiva al GF per farsi notare. Meno indossa e più la sua bellezza viene fuori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)



Dopo la polemica per le foto criticate da Luciana Littizzetto, Wanda dimostra di voler continuare a pubblicare le foto senza alcun freno, come ha sempre fatto.