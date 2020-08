Wanda Nara, lo slip si incastra lì in mezzo: tradita dal selfie allo specchio – FOTO

Wanda Nara, lo slip si incastra lì in mezzo: tradita dal selfie...

La showgirl argentina si ripete, il selfie allo specchio mostra tutto: il suo ultimo scatto è da impazzire

Continua a fare battere il cuore dei suoi milioni di follower. Wanda Nara è tornata sui social con una serie di scatti che hanno infiammato la rete.

Il motivo è semplice: si mostra in tutta la sua straordinaria bellezza mentre fa un bagno in piscina.

Wanda Nara, bagno in piscina

E’, senza alcun dubbio, una delle modelle più amate e apprezzate al mondo. La showgirl argentina è molto attiva sui social e il suo account Instagram vanta oltre 6.8 milioni di follower sempre pronti ad apprezzare ogni suo singolo post.

In questi giorni Wanda Nara è tornata in Francia con famiglia al seguito. Dalla sua nuova casa parigina torna ad infiammare la rete con scatti decisamente bollenti. (continua a leggere dopo il post seguente)

Negli ultimi due post, la moglie di Mauro Icardi si mostra in tutta la sua straordinaria bellezza mentre fa un bagno nella piscina della sua casa nella capitale francese.

Lato B in bella mostra sui social

La showgirl argentina ha brillantemente superato la prova costume e torna ad incendiare la rete con foto davvero seducenti. Di recente, Wanda Nara ha pubblicato un selfie e gioca con lo specchio: il costume a perizoma rosa evidenzia il suo strepitoso lato B e le sue gambe fenomenali.

La moglie di Mauro Icardi si ripete e pubblica un nuovo post in cui è distesa su un materassino ma lo sguardo dei fan cade inevitabilmente sul suo sedere in primo piano. Come sempre, i post hanno collezionato tantissimi like e commenti.