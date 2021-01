Walter Zenga, chi sono l’ex moglie Elvira e il figlio maggiore Jacopo

Ecco tutto quello che sappiamo sulla chiacchieratissima famiglia Zenga e in particolare sulla prima moglie e sul primogenito dell’allenatore.

La famiglia allargata dell’allenatore Walter Zenga rimane al centro dell’attenzione dei media.

La partecipazione di Andrea Zenga al Grande Fratello VIP e le affermazioni, di fronte a milioni di italiani, relative al rapporto con il padre, hanno dato vita a una serie di eventi inaspettati.

La prima moglie Elvira Carfagna e il figlio maggiore Jacopo Zenga si sono sentiti in dovere di intervenire.

L’ex e il primogenito hanno voluto difendere Zenga da quella che definiscono una vera e propria “gogna mediatica“.

Chi è Elvira Carfagna

Nasce a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, e diventa nota al grande pubblico quando vince il titolo di Miss Marche negli anni ’80.

La sua notorietà aumenta ancor di più quando convola a nozze con quello che all’epoca era il portiere dell’Inter e che oggi è un allenatore di calcio, Walter Zenga.

La coppia ha insieme un figlio, Jacopo.

Di recente, Elvira è intervenuta a seguito delle accuse avanzate a Walter Zenga dal figlio di lui, Andrea Zenga.

A tal proposito, la donna ha tuonato:

“Basta con questa gogna mediatica: Walter può avere anche delle colpe, quale genitore non ne ha, ma non merita tanto accanimento.”

Chi è Jacopo Zenga

Jacopo Zenga è, appunto, il figlio di Walter Zenga e di Elvira Carfagna.

Il giovane nasce nel 1986 e anche lui segue la strada calcistica del padre.

Esordisce nella serie C svizzera con il Mendriso, dopo di che gioca anche in Italia in categorie minori.

Nel 2019 sposa Clara Milazzo e diventa padre del piccolo Edoardo.