Vuoi conquistarlo? 10 strategie psicologiche infallibili per farlo cadere ai tuoi piedi

Ci sono delle tecniche, per conquistare un uomo, che alcune donne conoscono benissimo. Ma alcuni trucchi rendono al minimo la fatica

Per natura, ci piace essere amati, pertanto, ci chiediamo sempre cosa attira la nostra attenzione o cosa piace alla persona che potrebbe essere ottimi candidati per diventare il nostro futuro partner. La verità è che ci sono alcune cose che gli uomini amano delle donne e che le rendono irresistibili.

10 Caratteristiche delle donne che le rendono irresistibili

1- Il tuo modo di reagire a situazioni impreviste

Gli uomini amano la naturalezza, quindi, come reagisci a situazioni inaspettate è molto importante. Sembra che siano più apprezzate le donne che preferiscono ammettere un errore piuttosto che cercare di giustificarlo.

2- Condizione emotiva: sii sempre positiva

Le persone negative non sono di piacevole compagnia e finiscono per causare un bisogno di positività nell’altra persona. Per contro, le persone positive mettono allegria, positività e buonumore rendendosi di fatto indispensabili.

3- Autostima: credi sempre in te ma senza esagerare

Non esiste donna meno attraente di una che mette in discussione la propria bellezza.

La fiducia in se stessi compensa qualsiasi difetto del tuo aspetto. Quando ne sei consapevole, puoi diventare la donna che tutti sognano.

4- Stile: non basta essere alla moda, non adeguarti

Il tuo aspetto può essere un fattore decisivo, poiché ogni uomo ha un’opinione diversa su come dovrebbe essere il suo partner. Non dovresti mai cambiare per soddisfare i gusti di qualcun altro, in quanto non si può piacere sempre a tutti. Ciò che importa è piacere a se stessi.

5- Sogni: pensa in grande!

Gli uomini apprezzano molto il fatto che una donna aspiri a realizzare i suoi grandi sogni e piani. Passività e pigrizia tolgono tutto il fascino in una donna.

Questo succede anche al contrario. Una donna non vede un attraente uomo pigro, non credi?

6- Gentilezza e dolcezza

Il genere maschile cerca sempre gentilezza ed un carattere dolce in una donna. Se sono intenzionati ad intraprendere una relazione duratura, dono caratteristiche che non possono mai mancare.

7- Amici: circondati di persone carismatiche

Gli uomini apprezzano le compagne che hanno molto amici, sopratutto dello stesso sesso. Le donne solitarie che non hanno contatti con nessuno risultano sicuramente poco attraenti, se non preoccupanti.

Denaro, lavoro e rapporti sociali

8- Situazione finanziaria: sii indipendente

Sebbene sia una questione molto delicata, dovresti sapere che gli uomini analizzano la situazione finanziaria delle donne esattamente come una donna prende in considerazione la situazione economica di un suo possibile partner. Una donna economicamente indipendente è molto attraente per gli uomini.

9- Atteggiamento POSITIVO verso le altre donne

Guardare male le altre donne o fare commenti cattivi su di loro non farà altro che mostrargli il lato peggiore di te: mettendo a nudo i tuoi complessi, l’invidia ed un caratteraccio che di certo non ti renderanno desiderabile. Impara ad amare te stessa e ad apprezzare le altre donne.

10- Senso dell’umorismo: ridi e fai sorridere!

Le persone che hanno un senso dell’umorismo, che capiscono le battute e sanno come renderle più divertenti, sono quelle più ricercate. Inoltre, il sorriso può conquistare chiunque. Questa qualità è ammirevole negli uomini e nelle donne.

Come puoi notare, non si basa tutto sull’aspetto esteriore. La personalità e l’atteggiamento verso gli altri sono molto importanti sia per l’uomo che per la donna.