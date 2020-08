Non si placano le polemiche sulla positività di Flavio Briatore al Covid-19. Ognuno dice la sua, persino i protagonisti di Uomini e Donne si scomodano per commentare la notizia.

Cosa ne pensa Davide Basolo, ex corteggiatore di Giovanna Abate, della positività al Covid-19 di Flavio Briatore? Tutto il male possibile, ovviamente. E l’ex protagonista di Uomini e Donne lo spiega senza troppe esitazioni attraverso il suo profilo social.

Dopo che la notizia del ricovero di Flavio Briatore si è diffusa a macchia d’olio su i principali siti di cronaca, tutti i riflettori si sono accesi sul businessman piemontese. L’intollerante settantenne, aveva attaccato il governo italiano e il personale sanitario per le precauzioni cautelative anti-Covid.

Adesso che anche Flavio Briatore ha contratto il Covid-19, molti personaggi televisivi e giornalisti si stanno togliendo qualche sassolino dalla scarpa. Tra questi annoveriamo Davide Basolo, ex protagonista di Uomini e Donne che ha commentato la positività dell’imprenditore sul suo profilo ufficiale di Instagram.

Davide Basolo attacca senza pietà Flavio Briatore

L’ex corteggiatore di Giovanna Abate non condivide affatto l’atteggiamento ostile dimostrato mesi fa dell’imprenditore. Non ha digerito il “Briatore pensiero” e il suo voler sminuire la pericolosità della diffusione virale. Per tale ragione, Davide Basolo si è espresso in questi termini:

“Non può venire a dare lezioni quando poi è il primo che non è riuscito a fare rispettare le cose e a evitare contagi… Sto vedendo cosa dice ultimamente questo personaggio. Questo è da quando c’è il lockdown che fa dirette da Montecarlo, dal suo paradiso fiscale”

Ciononostante, il ventisettenne ligure ha mostrato sincera vicinanza al personale che lavora nei locali di Flavio Briatore e, dopo aver espresso il proprio punto di vista, ha rivolto i suoi auguri di pronta guarigione al celebre businessman: