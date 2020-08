Vladimir Luxuria fidanzata con un ex volto di Amici ‘Adoro i suoi muscoli’

Vladimir Luxuria fidanzata con un ex volto di Amici ‘Adoro i suoi...

Amici di Maria De Filippi, un ex concorrente del talent show conquista il cuore di Vladimir Luxuria

Estate di passione per Vladimir Luxuria: il suo cuore è stato rubato da un ex volto del talent show di Canale 5.

La coppia ha trascorso insieme qualche giorno di vacanza in costiera Amalfitana: ecco il racconto dell’ex parlamentare.

Estate d’amore per Vladimir Luxuria

Sembra che il cuore di Vladimir Luxuria batta per un nuovo uomo. Di chi si tratta? La sua estate è all’insegna dell’amore e della passione insieme ad un ex volto di Amici di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Gennaro Siciliano, che ha preso parte all’edizione del 2008 del noto talent in veste di ballerino.

Il loro è stato un incontro fortuito: entrambi, infatti, soggiornavano in un bellissimo albergo a Minori. Inoltre, l’ex parlamentare è stata ospite d’onore alla manifestazione Letto ad una piazza, nel corso del quale è stata intervistata da Gigi Marzullo. Di recente, l’ex parlamentare ha rivelato, senza filtri, dettagli passionali del suo rapporto con il ballerino: ecco le sue parole.

Il racconto dell’ex parlamentare

I due si sono incontrati in un albergo a Minori e sembra che sia scattata subito la scintilla:

“Il destino ci ha fatto incontrare nello stesso albero a Minori. Poi, si sa, da una camera d’albergo ALL’ALTRA il passo è breve”

L’ex parlamentare, inoltre, afferma che è un ragazzo molto carino ed attento ma soprattutto molto passionale, come da buon calabrese. Ha anche raccontato il loro primo incontro:

“Il primo incontro con Gennaro è stato molto dolce: mi avevano regalato una cassetta di fichi e io gliene ho offerto uno. Fa il danzatore, i suoi muscoli sembrano disegnati.”

Ad averla colpita in un primo momento è stato il fisico del ballerino calabrese.