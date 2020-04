Vivi e Lascia Vivere è la nuova fiction di Rai 1 con Elena Sofia Ricci, dal 23 aprile 2020 in onda in prima serata alle 21.20

Scopriamo tutti i dettagli relativi alla nuova fiction di Rai 1, Vivi e Lascia Vivere!

Cos’è Vivi e Lascia Vivere

Dal 23 aprile 2020, una nuova fiction approderà su Rai 1 al posto di ‘Doc – Nelle tue Mani’ in prima serata, a partire dalle 21:20: si tratta di Vivi e Lascia Vivere, un prodotto diretto da Pappi Corsicato e prodotto da Rai Fiction.

A causa della sospensione di Doc – Nelle tue mani, per via dell’interruzione delle riprese della fiction con Luca Argentero, dovute all’emergenza sanitaria italiana, un’altra fiction prenderà il suo posto e appassionerà il pubblico di Rai 1.

Vivi e Lascia Vivere vede nel cast Elena Sofia Ricci come Laura Ruggero, Massimo Ghini nel ruolo di Tony, Antonio Gerardi in Renato Ruggero, Silvia Mazzieri come Giada Ruggero, Carlotta Antonelli nel ruolo di Nina Ruggero e Giampiero De Concilio in Giovanni.

La fiction è composta da 6 puntate e 12 episodi, girati e conclusi l’anno scorso tra Roma e Napoli.

Trama della fiction

Protagonista della soap è Laura Ruggero, una donna con tre figli, impegnata a lavorare come cuoca e abituata all’assenza del marito da casa, per via del suo lavoro sulle navi da crociera.

La storia della famiglia di Laura è colma di segreti e di misteri irrisolti, come l’incidente in cui il marito della donna perderà la vita. Renato, infatti, morirà in circostanze misteriose sull’isola di Tenerife, durante un soggiorno di lavoro.

Dopo quell’avvenimento, la cuoca deciderà di prendere la sua vita in mano e riscattarsi dalle tante delusioni. La difficoltà sarà riuscire anche a colmare i debiti lasciati da Renato.

Perché il suo solo lavoro di cuoca non basta, Laura deciderà di rivolgersi a un uomo che le permetterà di aprire una sua attività gastronomica mobile.