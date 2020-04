Vivi e lascia vivere, anticipazioni puntata 23 aprile: “Una morte inaspettata”

Vivi e lascia vivere arriva su Rai Uno con la prima puntata della serie tv, in onda il prossimo 23 aprile in prima serata

Scopriamo insieme la trama e le anticipazioni di Vivi e lascia vivere!

La trama di Vivi e lascia vivere

La storia racconta delle vicissitudini di Laura Ruggero, una donna con tre figli, molto impegnata con il suo lavoro di cuoca. Laura è abituata all’assenza del marito, che è spesso lontano da casa a causa della sua occupazione sulle navi da crociera.

La storia della famiglia di Laura è ricca di segreti e di misteri irrisolti, come quella relativa alla dinamica dell’incidente in cui il marito della donna perderà la vita. Renato, infatti, morirà in circostanze misteriose sull’isola di Tenerife.

Sarà proprio dopo quel tragico avvenimento che la cuoca deciderà di riprendere in mano la sua vita: mentre si destreggia tra i debiti lasciatile dal marito, si lancerà nel progetto di apertura di un’attività gastronomica mobile.

Anticipazioni prima puntata

Il 23 aprile 2020, in prima serata su RaiUno, andrà in onda la prima puntata di “Vivi e lascia vivere”, la nuova serie tv con Elena Sofia Ricci, Massimo Ghini e Giampiero De Concilio.

In base alle indiscrezioni messe in evidenza da tv.fanpage, nel corso del primo appuntamento con il telefilm, i telespettatori assisteranno al ritorno di Laura Ruggero, rincasata a Napoli dopo un viaggio con il marito.

La donna, purtroppo, dovrà dare una spiacevole notizia ai suoi tre figli: il padre dei ragazzi, infatti, è stato vittima di un terribile incendio che ha messo fine alla sua vita. A quel punto entreranno in gioco le cognate Rosa e Marilù, che le staranno accanto mentre la donna subirà un vero e proprio tracollo emotivo.

Non con pochi sforzi, Laura troverà finalmente la forza di rialzarsi. Mentre tenterà di riorganizzare la sua vita, incontrerà Toni, un vecchio amico che pare che il tempo abbia cambiato.