Vittorio Feltri ha fatto scoppiare l’ira del pubblico.

L’ex giornalista è diventato così popolare perché lui ha sempre usato termini molto offensivi e spiacevoli, infatti dichiarò:

“Certo che provoco, lo faccio apposta”.

Ricordiamo tra le sue varie tristi provocazioni: “Calano fatturato e Pil ma aumentano i gay”, “comandano i terroni”, “i meridionali sono inferiori”.

Molte volte ha anche attaccato il programma di Barbara D’urso e la stessa conduttrice.

Nonostante ci andasse molto spesso per coprire il ruolo da opinionista.

In passato dichiarò:

Insomma Feltri è sempre pronto a scatenare polemiche, soprattutto per i suoi attacchi ai meridionali, omosessuali, ambientalisti e stranieri.

Ha però sempre affermato che la sua ironia pochi la capiscono.

Ieri durante il talk show politico condotto da Barbara Palombelli “Stasera Italia” su Rete 4, l’ex giornalista e opinionista ha fatto una battuta davvero infelice.

Nel programma si stava discutendo dell’ipotesi sempre più concreta dell’ascesa di Mario Draghi come Presidente del Consiglio.

“Non ho nulla contro Draghi, credo che il problema non sia tanto il leader ma la squadra. L’Italia ha bisogno di una maggioranza che non sia costituita da 5-6 partiti, con una maggioranza così spezzettata non si può andare d’accordo. Ognuno ha i suoi interessi”