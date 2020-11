Vittoria Schisano, grande delusione dopo Ballando: la sua verità

Ancora polemiche a Ballando con le Stelle: Vittoria Schisano delusa dal programma. Ma cosa è successo? Parole che scaldano gli animi dopo la puntata.

Un nuovo polverone di critiche intorno a Ballando con le Stelle, programma condotto da Milly Carlucci. Dopo il ritiro per infortunio di Elisa Isoardi, che faceva coppia con Raimondo Todaro, Vittoria Schisano sentiva di avere ben poche chance di poter essere ripescata.

Nonostante l’impegno profuso nella gara, si è dovuta accontentare di un nuovo posto. Ecco il suo commento a caldo.

Vittoria Schisano, delusione a Ballando con le Stelle

L’ultima edizione di Ballando con le Stelle è stata vinta dalla coppia composta da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro.

Un risultato che non ha stupito Vittoria Schisano, la quale – sin dall’inizio – aveva parlato di una preferenza, da parte della giuria – per i due.

Certo, è rimasta delusa, ma non si è abbattuta, anzi. Ha condiviso sia il proprio rammarico per come si è evoluta la vicenda, sia la sua felicità per aver comunque raggiunto il nono posto in classifica.

“Vado a letto serena e per nulla sorpresa del risultato di questa sera“, ha tuonato la concorrente.

“Per me essere arrivata alla nona puntata è un traguardo enorme”, ha aggiunto.

Schisano e la sua “scelta di verità”

L’attrice ha, inoltre, sottolineato l’importanza che ha avuto per lei schierarsi da parte della verità e della sincerità.

Ecco le sue parole al riguardo: “Da quando ho fatto la mia scelta di verità, mi è scattato un meccanismo per cui la sincerità è diventata per me uno stile di vita“.

Non ha paura di mostrarsi per come è anche se può far storcere il naso a qualcuno.

“Quando dico quello che penso non mi pongo il problema del ‘politicamente scorretto’ perché se anche lo fosse e’ comunque quello che penso”, ha dichiarato.

In queste settimane, ciò che l’ha resa felice, però, è di aver conquistato il cuore del pubblico da casa.