Vittoria De Paoli, chi era la giovane attrice morta nell’incidente in Vespa

Vittoria De Paoli è morta in un incidente a bordo di una Vespa. Era un’attrice e aveva 14 anni.

La vespa su cui è morta Vittoria De Paoli era guidata da un suo amico di 16 anni. L’incidente è avvenuto a Farra di Soligo (Treviso).

Morta a 14 anni

Vittoria De Paoli, 14 anni, è morta la scorsa notte a Farra di Soligo in provincia di Treviso. Si trovava a bordo di una vespa guidata da un suo amico 16 enne. Il veicolo si è schiantato. Il ragazzo si trova all’ospedale Ca’ Foncello ed è in condizioni disperate.

La ragazza aveva recitato nel 2016 su Rai Uno nella fiction con Cristiana Capotondi, Alessio Boni e Stefania Rocca dal titolo “Di padre in figlia”. Nel 2016 la De Paoli aveva soltanto 10 anni e le era stato affidato il ruolo di Sofia. La fiction era ambientata a Bassano in provincia di Vicenza.

Chi era la ragazza

Il padre si è detto disperato per la morte della figlia affermando che, al momento, per lui, non ha senso vivere. La ragazza era appassionata di spettacolo, aveva studiato recitazione ma anche canto, ballo e persino la batteria. Attualmente, studiava al liceo classico Levi di Montebelluna e viveva a Maser con la famiglia. La madre Paola era la sua manager.

Ieri sera è stata proprio la madre ad accompagnarla ad una festa a cui avrebbero partecipato dei suoi amici. Si erano messe d’accordo che sarebbe stata la madre a riprenderla al ritorno. Non si sa cosa facesse a bordo della Vespa con il suo amico. E’ stato lui a perdere il controllo verso le 23:30 facendo sì che il mezzo si scontrasse con un palo. La ragazza è morta poco dopo all’1:10 dopo essere stata trasportata in ospedale insieme all’amico.