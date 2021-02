Vite al limite, l’incredibile trasformazione di Lindsey Witte: ecco com’è oggi

Vi ricordate di una delle pazienti più grasse di Vite al limite? Ora ha perso tantissimo peso e appare completamente diversa.

Lindsey Vitte è una delle protagoniste più seguite del programma di Vite al limite.

La donna si era recata nella clinica del dottor Nowzaradan per perdere peso. Alla fine del suo percorso, Lindsey si è trasformata completamente, guardate com’è!

Com’è diventata oggi Lindsey Witte

Lindsey Witte si era recata nella clinica di Houston per perdere parte del suo peso davvero elevato.

La donna era riuscita a far affezionare i fan alla sua drammatica storia. Alla fine del percorso di dimagrimento, Lindey è riuscita a cambiare vita e oggi è davvero in forma.

Di recente ha pubblicato alcune foto sui suoi profilo social, che la ritraggono con un corpo e un aspetto completamente diversi.

Inoltre, ha fatto sapere di aver temuto di aver contratto il virus che ha messo in ginocchio il mondo.

“Ho avuto tutti i sintomi del virus, tranne la temperatura elevata. Alla fine, non era questo, perché la diagnosi era di infezione del seno.”

La donna ha anche dato una notizia incredibile ai suoi fan: prenderà parte a un nuovo episodio di Vite al limite il prossimo anno!

Come procede il matrimonio con Paul

I fan del programma si chiedono inoltre a che punto sia il suo matrimonio con il marito Paul.

In passato, l’uomo era diventato noto grazie al trailer di Vite al limite, nel quale compariva per rimproverare la moglie.

Paul, infatti, la criticava per le sue pessime scelte alimentari.

Ora, la coppia pare proprio che stia ancora insieme. Anzi, da quando Lindsey ha perso peso, pare che il loro rapporto sia addirittura migliorato.

Per rivedere entrambi, ai fan non rimane che attendere la messa in onda dei nuovi episodi in lavorazione di Vite al limite.