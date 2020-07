Vite al Limite, com’è oggi Tommy Johnson ‘A 10 anni pesava già 100 kg’

Che fine ha fatto Tommy Johnson di Vite al limite, vediamo com’è oggi uno dei protagonisti della trasmissione tv dedicata a persone obese

Scopriamo insieme com’è diventato oggi Tommy Johnson di Vite al limite!

Che fine ha fatto Tommy Johnson di Vite al limite

Durante l’ultima edizione andata in onda di Vite al Limite, si è raccontato della storia di Tommy Johnson. Il programma racconta la storia di pazienti obesi che si rivolgono a una clinica per perdere peso.

La trasmissione segue per un anno i suoi pazienti e così ha fatto con Tommy Johnson. A distanza di tempo, vediamo com’è diventato il giovane ex obeso.

La storia di Tommy

Tommy Johnson è un ex obeso, ossessionato dal cibo, che si alimentava con l’unico obiettivo di sentirsi meglio. Mangiare, infatti, si è rivelata per Tommy l’unica soluzione per combattere la paura dell’abbandono.

Tommy aveva subito un trauma, quello relativo alla morte del padre quando aveva solo otto anni. A 10 anni pesava già oltre 100 chili e il suo peso non ha fatto altro che aumentare!

L’incontro con Amanda

Un incontro con un partner che amiamo può aiutarci a sconfiggere alcune patologie, trovando la forza di superare le nostre paure. Così non è avvenuto per Tommy, che, invece, veniva spronato dalla fidanzata Amanda a mangiare sempre di più.

Questo perché la donna sarebbe attratta soltanto da persone patologicamente obese. Amanda stava già con un partner obeso prima dell’incontro con Tommy, in una relazione finita perché l’uomo è venuto a mancare.

Per tale ragione, Amanda ha dichiarato di voler cambiare e superare anche lei le sue ossessioni, per non vedere morto anche Tommy.

La dieta di Tommy Johnson oggi

Il giovane ha iniziato il suo percorso in clinica ed è riuscito a perdere ben 70 chili, ottenendo così l’approvazione per l’intervento di bypass gastrico.

Dopo l’operazione, il percorso di Tommy non si può dire concluso. Il giovane ha ancora molta strada davanti a sé…