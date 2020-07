Vite al Limite, Janine Mueller sfiorava i 300 kg: oggi pesa meno della metà – FOTO

Janine Mueller con la sua storia a Vite al Limite aveva commosso tutti. L’estremo cambiamento ha lasciato a bocca aperta i telespettatori

Una delle concorrenti più discusse e simpatiche di Vite al limite è Janine Mueller. È apparsa nel secondo episodio della sesta stagione e la sua storia è un esempio di come forza di volontà e positività possono trasformare la vita di qualcuno in meglio. Janine entrò nell’ufficio del Dr. Nowzaradan nel lontano 2018. Allora, dov’è adesso? E come sta? Scopriamolo.

Janine Mueller: il suo viaggio a Vite al limite

Janine è originaria di Seattle, ma in seguito si è trasferita a Houston per essere in stretta collaborazione con il Dr. Nowzaradan.

Quando l’abbiamo conosciuta per la prima volta, pesava ben 282 kg. Si presentò nello show, dicendo: “Quando mi sveglio la mattina, il mio corpo fa così tanto male e il dolore alle articolazioni è così grave, mi sono fatto male in modi che non avrei mai immaginato”.

Janine è stata costretta a usare uno scooter elettrico per spostarsi da un posto all’altro. Il suo peso era così massiccio che le sue ginocchia erano costantemente sotto pressione, tanto che si indebolivano sempre di più.

Quando l’episodio si è concluso, ha ridotto il suo peso a 256 kg. Nonostante la perdita di peso, non ha ottenuto l’approvazione del chirurgo per il bypass gastrico.

Invece di deprimersi o lamentarsi, ha deciso di lavorare su se stessa. Ha dichiarato che il suo obiettivo finale era quello di ottenere l’approvazione per un intervento chirurgico al ginocchio, abbandonare lo scooter e andare a ballare!

Janine, dov’è ora?

Janine ha fatto una trasformazione sbalorditiva. È arrivata a pesare 136 kg, che è quasi la metà della sua massa corporea originale. Sì, le è stato finalmente dato il via libera per la chirurgia bariatrica.

A settembre 2019, Janine ha pubblicato un lungo status sul profilo di Facebook, dopo essersi liberata degli accordi con TLC, la rete che negli Stati Uniti trasmette il programma.

Nel post, ha spiegato che ama e serve Gesù Cristo. Ha aggiunto:

“Sto cercando nuove iniziative, opportunità di lavoro, interventi in pubblico e impegni ministeriali. Faccio ancora volontariato per il salvataggio di gatti e sto cercando di servire gli altri nell’area di Houston”.

Al tempo delle riprese, Janine usciva con un uomo con il quale, però, non sta più insieme. Tuttavia, il suo gatto, Prince, è ancora con lei ed è il suo unico compagno di stanza. Dopo il suo messaggio di addio, Janine continua a pubblicare citazioni ispiratrici sulla sua bacheca di Facebook. È ancora in Texas e nell’ottobre 2019 è andata in vacanza (senza aver bisogno di una prolunga della cintura di sicurezza!)

Janine attualmente lavora come dirigente per Paparazzi Accessories. Dai suoi post, sembra che stia vivendo la vita dei suoi sogni. Fa frequenti vacanze e nel dicembre 2019 si è divertita con il suo amico d’infanzia e la sua famiglia.