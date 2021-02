Vite al limite e poi: ecco l’incredibile trasformazione di Jennifer e Marissa

Vi ricordate di Jennifer e Marissa? Madre e figlia consultarono il Dr. Nowzaradan per perdere peso: ecco come sono oggi.

Vite al limite e poi è un reality show televisivo di Real Time che segue le persone obese e il loro incredibile viaggio di perdita di peso lungo un anno e che va in onda il lunedì, il giovedì e il sabato alle 21.20.

Ogni persona che appare nello show ha un peso medio di circa 600 libbre (450 kg all’incirca); la maggior parte di esse deve liberarsi – il prima possibile – di tali chili, al fine di rimanere in buona salute e avere il controllo della propria vita.

Marissa e Jennifer – madre e figlia – iniziano questo percorso, duro e faticoso, a Houston, dove ricevono l’aiuto del Dr. Nowzaradan, che fornisce loro una dieta rigorosa e un piano di esercizi che devono seguire prima che possano qualificarsi per l’intervento chirurgico bariatrico. Ecco cosa fanno oggi due protagoniste del programma.

Vite al limite e poi: chi sono Jennifer e Marissa Jess e qual è la loro storia?

La coppia madre-figlia dell’Oregon, Jennifer e Marissa, sono state le protagoniste della sesta stagione di Vite a limite e poi. La 42enne, Jennifer Jess pesava 288 kg, mentre sua figlia, la 26enne Marissa Jess, ha raggiunto il peso di 259 kg quando sono andate a incontrare il dottor Nowzaradan.

Quando il loro episodio è iniziato, Jennifer ha detto: “Sono diventata così grande ora che la tensione di tutto quel peso sul mio corpo fa soffrire ogni parte di me. Mi sembra di portare sempre con me cinque persone“.

E Marissa era preoccupata che sarebbe finita proprio dov’è sua madre se non fosse cambiata presto.

La dipendenza dal cibo di Jennifer

I problemi di Jennifer sono iniziati quando era solo una bambina. Suo padre, un tossicodipendente, se ne andò quando lei aveva solo cinque anni e il suo patrigno abusò di lei e la molestò.

Jennifer ha detto di aver trovato la felicità nel cibo, dicendo: “Nessuno ha fatto nulla per salvarmi e non avevo dove andare, quindi mi sono rivolta al cibo. Era l’unica cosa nella mia vita a cui potevo rivolgermi che mi faceva sentire al sicuro e felice“.

È rimasta incinta di Marissa quando aveva 16 anni e ha sposato suo padre. Anche suo marito è diventato violento e, dopo una relazione che ha portato a un’altra gravidanza, con la messa in adozione del bambino, Jennifer è diventata depressa.

Ha trovato un fidanzato dopo aver avuto abbastanza coraggio da lasciare il marito, ma lui l’ha introdotta alla droga. La dipendenza da cibo e da droga di Jennifer le ha fatto perdere la casa, la macchina e i figli.

L’infanzia difficile di Marissa

Anche Marissa non ha avuto un’infanzia facile. Suo padre la faceva assistere mentre faceva del male alla madre e, per di più, è stata violentata quando aveva solo 14 anni da un uomo più grande di lei.

Tale esperienza l’ha fatta rifugiare nel cibo, ingrassando a dismisura prima de 18 anni. Marissa era stata la caregiver di Jennifer per tutta la vita, il che le ha fatto solo ripetere i meccanismi di sua madre.

Dove sono Jennifer e Marissa Jess adesso?

Dopo aver vissuto la maggior parte della loro vita con il cibo come unica fonte di felicità, sia Jennifer che Marissa hanno lottato con la loro dieta e con i loro programmi di esercizio.

Tuttavia, entrambi erano determinate a cambiare la loro vita e hanno perso la quantità di peso necessaria per avere l’approvazione per l’intervento chirurgico bariatrico.

Durante il loro anno nel programma con il Dottor Nowzaradan, hanno perso un peso complessivo di 200 kg. Jennifer ha anche posto fine alla sua relazione con il suo fidanzato tossicodipendente. Non solo hanno perso peso, ma hanno anche iniziato ad affrontare i loro problemi personali ed emotivi.

Da quando hanno lasciato il programma, Jennifer e Marissa hanno continuato il loro viaggio per perdere peso e continuano a mangiare bene, mantenendosi in forma. Marissa non è più la badante di Jennifer e si è trasferita in California, dove è riuscita a trovare un lavoro.

Jennifer tiene aggiornati i suoi fan con tutto ciò che sta accadendo nella sua vita sul suo profilo Facebook. E Marissa ha un account Instagram e Facebook dove continua il suo percorso di dimagrimento dopo il programma.