Vite al limite, come sono oggi Carlton e Shantel: ‘Più di 600 kg dopo le violenze in famiglia’

Vite al limite, scopriamo insieme come sono diventati oggi due pazienti ex obesi, i fratelli Carlton e Shantel Oglesby

Scopriamo tutte le novità relative a una delle storie più note di Vite al limite, quella dei fratelli Carlton e Shantel Oglesby!

Chi sono Carlton e Shantel Oglesby

Carlton e Shantel Oglesby, rispettivamente di 24 e 31 anni, erano due fratelli obesi, che hanno iniziato un percorso di dimagrimento con l’ausilio della clinica di Vite al limite.

I due pesavano insieme più di 600 chili e la dipendenza da cibo aveva completamento preso il sopravvento sulle loro vite. Carlton e Shantel Oglesby, nonostante vivessero insieme, si vedevano poco per via delle scale che dividevano le loro stanze.

I due, infatti, avevano grande difficoltà a muoversi, oltre che a svolgere azioni elementari della vita quotidiana come lavarsi e vestirsi. Shantel, però, poteva almeno contare sull’aiuto del marito e dei figli, mentre Carlton era completamente solo.

Il cibo è sempre stato per i due fratelli come un meccanismo di difesa dal padre violento, un modo per sentirsi al sicuro. Dopo la separazione dei genitori, la situazione è degenerata ancor di più. I due fratelli hanno anche subito atti di bullismo a scuola per via della loro stazza.

Come sono oggi, dopo Vite al limite

Il percorso di Carlton e Shantel Oglesby a Vite a limite è stato molto difficile, ma grazie alla terapia e alla dieta i due sono riusciti a dare una svolta alla loro vita.

Hanno perso più di 200 chili in due: Carlton è arrivato a smaltirne 110, mentre Shantel 97, arrivando a pesare rispettivamente 246 e 192 kg.

Il risultato è notevole ed è stato raggiunto in soli 6 mesi di sforzi. Il percorso dei due, però, deve continuare e la strada da percorrere è ancora lunga. Devono impegnarsi e tenere duro ogni giorno in una lotta per non ricadere nelle vecchie abitudini.