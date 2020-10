Vite al limite: Brandon Scott da 325 kg si è trasformato, oggi è irriconoscibile – FOTO

Guardate come Brandon Scott si è trasformato, non crederete ai vostri occhi!

La trasmissione di Vite al limite è famosa nel mondo per trattare il percorso di dimagrimento di pazienti super obesi, il cui elevato peso corporeo sta compromettendo ogni ambito della loro vita.

Tra questi c’è Brandon Scott, che ha appassionato il pubblico televisivo con la sua storia incredibile.

Il giovane 33enne originario di Columbus, in Ohio, ha deciso di raggiungere la clinica di Houston per usufruire delle cure del Dottor Nowzaradan.

Si è deciso a farlo dopo che la sua bilancia ha sfiorato i 325 kg di peso! La mole di chili era diventata insostenibile per Brandon, che ha una storia molto particolare.

I suoi problemi con il cibo sono iniziati quando era molto piccolo e doveva intervenire per placare le liti tra i suoi genitori. Il cibo era diventato il suo unico rifugio, una sicurezza.

Nel corso della crescita, però, il cibo che aveva tanto amato gli si è ritorto contro:

“Mi vergogno per come ho perso il controllo sul mio corpo. In me vedo solo un mostro.”