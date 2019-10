Virginia Raffaele, chi è la celebre imitatrice: carriera, vita privata e curiosità

Chi è Virginia Raffaele? La celebre imitatrice e conduttrice radiofonica italiana, nota per le sue parodie di Belen Rodriguez, Sabrina Ferilli e Ornella Vanoni tra le altre

Scopriamone di più sulla bellissima e talentuosa imitatrice, Virginia Raffaele, che è riuscita a farsi spazio nel mondo dello spettacolo italiano grazie alle sue parodie.

Chi è Virginia Raffaele

Nasce a Roma, il 27 settembre del 1980. Dopo essersi diploma nel 1999 all’Accademia Teatrale Europea del Teatro Integrato Internazionale e aver studiato danza classica e moderna all’Accademia Nazionale di Danza, debutta negli anni 2000 in teatro assieme a Danilo De Santis e a Francesca Milani, con cui dà vita al trio comico Due interi e un ridotto. Sempre in teatro prende anche parte a numerosi lavori insieme con Lillo & Greg.

Approda in tv proprio in quegli anni, con Bla Bla Bla su Rai 2, Lillo e Greg – The movie!, Quelli che il calcio e Mai dire Grande Fratello 2009, e in radio con 610 – SEIUNOZERO su Radio 2 e Pelo e contropelo su Radio Kiss Kiss. Partecipa anche a numerose fiction, come Incantesimo, Il maresciallo Rocca e Carabinieri.

Nel 2009 entra nel cast di Mai dire Grande Fratello Show interpretando con successo diverse parodie di personaggi, mentre da settembre 2010 entra nel cast di Quelli che il calcio in qualità di imitatrice. Nel 2012 e nel 2013 partecipa alle finali di Amici come ospite comico, imitando Belén Rodríguez.

Nel 2016 è co-conduttrice del 66º Festival di Sanremo, insieme con Carlo Conti, Gabriel Garko e Madalina Ghenea. Nel corso del Festival imita Sabrina Ferilli, Carla Fracci, Donatella Versace e Belén Rodríguez.

Dal 18 maggio 2017 va in onda su Rai 2 il suo primo show televisivo condotto e ideato da lei stessa, dal titolo Facciamo che io ero, mentre nel 2019 conduce di nuovo il Festival di Sanremo al fianco di Claudio Baglioni e Claudio Bisio.

Vita privata e curiosità

L’unica relazione nota di Virginia Raffaele è quella avuta con il collega Ubaldo Pantani, con cui è stata per cinque anni. Dopo la rottura, Virginia ha confessato, durante un’intervista a Vanity Fair, di sentire la mancanza della figlia di Pantani.

In una recente intervista per Il Giornale, la Raffaele ha confidato di essere ancora single e ha ammesso che trovare un uomo che le stia accanto, soprattutto se fa il suo stesso lavoro, sia un’impresa ardua.