Violenza sulle donne, allarme dell’Istat: +79,5% di richieste di aiuto durante la pandemia

Si conferma l’aumento delle violenze da parte dei familiari. Rispetto agli anni scorsi, sono aumentate le richieste di aiuto da parte delle giovanissime fino ai 24 anni.

La pandemia non ha fermato la violenza sulle donne, anzi ha peggiorato la già precaria situazione che molte sono costrette a vivere.

Secondo lo studio Istat “Le richieste di aiuto durante la pandemia” nel nostro Paese è in corso una vera e propria emergenza.

In particolare, nello scorso anno le chiamate al 1522, il numero di pubblica utilità contro la violenza e lo stalking, sono aumentate del 79,5% rispetto all’anno precedente.

Numeri altissimi se si pensa anche che le donne sono state costrette a restare a casa e quindi spesso in balia dei loro aguzzini.

“La convivenza forzata durante la fase di lockdown ha rappresentato in alcuni casi il detonatore per l’esplosione di comportamenti violenti, in altri l’aggravante di situazioni che già precedentemente erano violente”