Chi è Viktorija Mihajlovic, la bellissima figlia dell’allenatore del Bologna affetto da una terribile malattia, Sinisa Mihaklovic

Scopriamo insieme tutti i segreti di Viktorija Mihajlovic, dall’infanzia al percorso accademico compiuto, dalle partecipazioni nel mondo dello spettacolo, alle passioni, dal successo sui social fino ad arrivare alla vita privata!

Chi è Viktorija Mihajlovic

Nasce il 19 febbraio del 1997, sotto il segno zodiacale dell’Acquario.

Consegue il Diploma di maturità, dopo di che si trasferisce a Milano per frequentare la scuola di Design Marangoni. Dopo qualche mese, torna a Roma per iscriversi alla facoltà di Psicologia.

La donna è amante dei viaggi e della musica. I suoi cantanti preferiti sono Vasco Rossi e Jovanotti.

Assieme alla sorella Virginia Mihajlovic, Viktorija ha partecipato all’edizione 2019 de L’Isola dei famosi, condotta da Alessia Marcuzzi.

La Mihajlovic è una vera e propria star sui social, in special modo su Instagram, dove vanta un seguito di 105mila followers. In base a quanto pubblica sui suoi profili, la giovane è solita dividersi fra happy hour con le amiche e pranzi in famiglia.

Vita privata e curiosità

E proprio la famiglia è il motivo per il quale la giovane è così conosciuta. La donna, infatti, è la figlia del famoso allenatore di calcio di origine serba, Sinisia Mihajlovic, allenatore di squadre come il Milan, il Torino, la Sampdoria e il Bologna.

La giovane è molto somigliante alla madre, Arianna Rapaccioni, ex subrette televisiva negli anni ’90, ed è molto legata ai fratelli: Virginia, Miroslav, Dushan, Nicholas e Marco.

La 23enne ha un rapporto davvero speciale con il padre. Carica tantissime foto sui social in sua compagnia e gli è davvero molto vicino in questo periodo, segnato dalla terribile malattia quale è la leucemia.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, non è noto se la giovane sia impegnata con qualcuno. Negli ultimi tempi, però, le sono stati attribuiti alcuni flirt con Mattia Marciano e Andrea Petagna.