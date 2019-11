Quanto guadagnano i Vigili del Fuoco? Ecco come viene ripagato il duro lavoro degli eroi

Quanto guadagnano i Vigili del Fuoco? Ecco come viene ripagato il duro...

Quanto guadagnano i Vigili del Fuoco? Gli eroi dei nostri giorni vengono ripagati per il loro duro e pericoloso lavoro che svolgono con passione?

Sempre in pericolo, i vigili del fuoco o pompieri ogni giorno rischiano la propria vita per salvare quella delle altre persone.

Sono i nostri eroi che ogni giorno in silenzio si adoperano per salvare la vita dei cittadini o che intervengono con tempestività in caso di incendi e calamità naturali.

Sempre pronti ad intervenire tempestivamente, i pompieri non temono assolutamente il fuoco, le inondazioni, i terremoti e ogni calamità naturale.

Fatta questa necessaria premessa, una domanda lecita è la seguente: “Quanto guadagnano i pompieri?”.

Non esiste una risposta univoca, i “signori dall’abito nero e caschetto giallo” percepiscono stipendi di importo differente, a seconda dell’area in cui operano, dell’anzianità e del grado di esperienza.

Pompieri: stipendi

I vigili del fuoco possono lavorare in diverse aree sul territorio possono essere chiamati anche in caso di spettacoli teatrali, concerti, sagre, manifestazioni sportive e presso un aeroporto o un porto.

In effetti, dato il rischio che ogni giorno corrono, i pompieri dovrebbero guadagnare molto di più.

In media, lo stipendio è di 1.200-1.300 € al mese, ma con l’avanzare dell’età e il progresso carrieristico si può, persino, arrivare a 30.000/35.000 € annui.

Dunque, il guadagno mensile di un pompiere è allo stesso livello di quello percepito da un Docente che insegna alle scuole superiori.

Come gli altri corpi di difesa dello Stato le ore di lavoro sono pari a 36 ore alla settimana.

Pompieri: requisiti fisici necessari

Per chi aspira a diventare un pompiere, è necessario essere in possesso di determinati requisiti fisici e psico-attitudinali.

Dal punto di vista fisico, è necessario superare il metro e sessantadue centimetri e la massa corporea deve avere un indice compreso tra 18 e 30 per le donne e tra 20 e 30 per gli uomini.

È importante che la vista non sia inferiore a 6/10 e non è possibile portare correzioni come occhiali o lenti a contatto.