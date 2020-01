È il nuovo gioco dei ragazzini, attraversare al buio sfidando le macchine che arrivano: lo conferma il sindaco di Zugliano della provincia di Vicenza

Una nuova moda dei ragazzini confermata dal Sindaco di Zugliano a Vicenza: una roulette russa fatta di buio e auto.

La nuova moda dei ragazzini

Il nuovo gioco mortale consiste nell’attraversamento della strada provinciale di corsa, mentre le auto arrivano a tutta velocità e schivarle per arrivare dall’altra parte illesi.

Una sfida che può portare alla morte non solo del ragazzo o del gruppo che “accetta la sfida” ma anche degli automobilisti ignari che si ritrovano davanti un pedone che corre sulla strada provinciale.

Il fatto è accaduto a Zugliano e lo racconta De Murari attraverso la sua pagina di Facebook – ripreso poi da alcuni media tra i quali FanPage. La donna evidenzia che stava percorrendo la strada provinciale, in un tratto buio e ha incontrato un’altra auto che le ha fatto i fari:

“istintivamente ho frenato, un attimo dopo ho dovuto letteralmente inchiodare perché mi sono trovata un gruppo di ragazzi che stavano attraversando la strada di corsa”

Il gruppo dei ragazzini è noto agli inquirenti e non sarebbe la prima volta che sono stati denunciati o richiamati per questo atto folle. Il Sindaco Maculan ha confermato quanto sopra, sottolineando che nell’ultimo periodo la situazione sembrava essere sotto controllo per poi trasformarsi nuovamente in emergenza:

“da parte nostra oggi possiamo fare un nuovo richiamo genitoriale”

Un gioco che si sta diffondendo a macchia d’olio in tutta Italia?