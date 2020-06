Tragedia a Vicenza, scivola in acqua mentre gioca con gli amici: 13enne muore annegato

Tragedia a Vicenza, scivola in acqua mentre gioca con gli amici: 13enne...

Dramma a Cornedo Vicentino, in provincia di Vicenza: un ragazzo di 13 anni è morto annegato dopo essere scivolato in un torrente.

Pare che la giovane vittima stesse giocando con alcuni amici, quando è avvenuta la tragedia a Vicenza. Per il 13enne non c’è stato nulla da fare: è morto annegato.

13enne annegato

Tragedia nel pomeriggio di ieri, venerdì 5 giugno, a Cornedo Vicentino, Vicenza. Come riferisce anche Fanpage, un ragazzo di 13 anni è morto annegato nel torrente Agno, che scorre nel comune vicentino.

Pare che il giovane stesse giocando sulla riva con alcuni amici, quando è scivolato nell’acqua. Resta in piedi anche l’ipotesi di un tuffo volontario.

Da quelle acque però il 13enne non è più riemerso. Non vedendolo risalire, gli amici hanno allertato i soccorsi, che sono immediatamente giunti sul posto.

L’arrivo dei soccorsi

Sul luogo della tragedia sono arrivati i sanitari del Suem ed i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo del ragazzo dalle acque. Nonostante i tentativi di tenerlo in vita, per il 13enne non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo è morto annegato.

Resta da chiarire la dinamica del drammatico incidente: di certo il giovane era con alcuni amici. Insieme stavano giocando sulle rive del torrente Agno. I Carabinieiri stanno cercando di capire se la giovane vittima sia scivolata nell’acqua, oppure se si sia tuffato volontariamente.

Una tragedia simile è avvenuta lo scorso mese a Bologna. Un ragazzo di 17 anni scivolò nel fiume Idice, mentre giocava sulla riva con alcuni amici. Anche in quel caso, nonostante il tempestivo arrico dei soccorsi, per il 17enne non ci fu nulla da fare.

La corrente lo trascinò via ed il ragazzo morì annegato.