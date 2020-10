Vice Presidente del Parlamento morto in Germania: “Malore durante una intervista”

Il vice presidente del Parlamento è morto durante una intervista: ecco chi era Thomas Oppermann.

Il vice presidente del Parlamento tedesco è morto durante una intervista e aveva solo 66 anni.

Chi era Thomas Oppermann

Membro del partito Spd, aveva solo 66 anni ed è morto improvvisamente mentre stava rilasciando una intervista alla trasmissione Berlin Direkt per discutere proprio del Coronavirus e gli effetti devastanti in Europa e nel mondo.

Secondo quanto riportato dai media locali, Oppermann è stato soccorso immediatamente dopo aver accusato il malore ma i medici hanno notato che le sue condizioni fossero altamente compromesse. Portato urgentemente presso il Policlinico di Gottinga, il suo cuore non ha retto e ha cessato di battere.

Per ora non sono ancora state comunicate le cause del suo improvviso decesso durante una intervista. Proprio Oppermann poco tempo fa aveva annunciato la sua decisione di voler fare un passo indietro, abbandonando la politica dopo la sua esperienza lunga e di grandi soddisfazioni:

“dopo 30 anni nel Land della Bassa Sassonia e nel parlamento tedesco è giunto il momento per me di fare altro e dedicarmi ai nuovi progetti”

Purtroppo però la sua corsa è stata fermata da qualcosa di ignoto, che verrà reso noto nelle prossime ore.

Politico e grande lavoratore

Un volto e personaggio importante per il panorama politico tedesco. Iscritto al Spd è stato il capogruppo dal 2013 sino al 2017 per poi essere stato eletto come vicepresidente del Bundestag.

Una carriera politica molto lunga che parte dal 1985 che ha avuto anche il ruolo di Ministro dell’Economia. Lo piangono sua moglie e i suoi 4 figli.

Tutto il mondo politico tedesco si è fermato quando è emersa la notizia di una dipartita così improvvisa, definendolo come un uomo combattivo e appassionato nonché partner ideale per le lotte e per tutto ciò che concerne questo mondo.

Nelle prossime ore verrà comunicata la causa della morte a seguito delle opportune analisi.