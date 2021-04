Contro Tommaso Zorzi tira aria di complottone. Tra i telespettatori de L’isola dei Famosi 2021 c’è chi si aspetta un passo indietro dell’opinionista.

Tommaso Zorzi a Mediaset ha il medesimo potere che aveva Marco Aurelio circa duemila anni fa. Su questo non si discute. E far cadere un impero o far abdicare un imperatore è un’impresa molto ardua. Occorre una vera e propria mobilitazione di massa, come ad esempio quella dei suoi haters.

Tommaso Zorzi fuori da Mediaset? Uno stuolo di haters trama alle sue spalle

E mentre l’influencer milanese si accinge a debuttare

con Il Punto Z, show nuovo di zecca cucito su misura per lui, voci di corridoio insistono nel ribadire che Tommaso Zorzi dovrebbe ridimensionare la sua presenza a Mediaset:

“Ora basta con questo “fenomeno Zorzi”. Ne abbiamo le tasche piene di lui. A Mediaset è diventato onnipresente e il pubblico si è stancato. VIA DA CANALE 5! Facci respirare”

Sembra che i suoi detrattori ce la stiano mettendo tutta per tagliarlo fuori dal tubo catodico. Ma liberarsi del fenomeno Zorzi non è affatto un gioco da ragazzi. E il motivo sarebbe principalmente uno.

L’influencer milanese vanta un contratto blindato con Mediaset che prevede un ingaggio come opinionista de L’Isola dei Famosi 2021 e conduttore dello show Il Punto Zeta. Insomma, Tommaso Zorzi sembra essere inamovibile.

Caro zorzi sei solo un raccomandato un esaltato un Bugiardo #tommasozorzi — Luca (@Lukinoo1518) April 5, 2021