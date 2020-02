Kwane Stewar è un veterinario che cerca e cura gli animali dei senzatetto gratuitamente o salva i randagi, per le strade di Modesto.

Kwane Stewar è un veterinario molto speciale, che ha deciso d’impiegare in modo fruttuoso il suo tempo libero. Kwane è un veterinario che cerca e cura gli animali dei senzatetto della città di Modesto in California. Kwane Stewar è un medico veterinario statunitense di 49 anni che ha deciso di aiutare i suoi concittadini meno fortunati che incontra per le strade della sua città che da tempo ha deciso di impiegare il suo tempo libero in maniera molto originale: visitando gratis gli animali dei senzatetto che incontra per strada.

La storia del veterinario

Kwane Stewar ha aperto una sua clinica nella città e nel tempo libero offre cure gratuite, attività che racconta attraverso dei post su Facebook con foto e video del suo operato. In uno di essi possiamo leggere

“Le persone che ho incontrato e gli animali domestici che ho curato mi hanno lasciato grandi emozioni e spero di aver dato loro un po’ di fiducia nella bontà delle persone”

Prima di diventare veterinario della contea di Stanislaus a Modesto ha gestito un ospedale per animali. Nella contea la crisi che ha avuto inizio nel 2007 è stata molto forte e lo racconta lo stesso Kwane in una sua intervista alla CNN:

“Modesto è stata colpita in modo particolarmente duro dalla crisi economica, la gente ha iniziato ad abbandonare i loro animali domestici nei rifugi. Questo è stato il momento di svolta per me. Fino ad allora, avevo curato animali per clienti che potevano pagare per tutto. Poi la gente non poteva nemmeno permettersi di aiutare i loro animali domestici”.

Ha come prima cosa accolto quegli animali che non potevano più essere accuditi dai suoi proprietari ora nullatenenti, recuperando randagi per poi passare a curare gli animali di coloro che non potevano separarsi dai loro amici a 4 zampe e vivevano in strada. Il tutto è stato fatto in maniera del tutto gratuita.

Si serve dei social per far conoscere il proprio lavoro e raccogliere i fondi per le cure più costose. Capita spesso infatti che lanci raccolte fondi. Lavora come veterinario di strada da ben 9 anni, nei quali ha curato oltre 400 animali.