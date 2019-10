Hai lo stomaco delicato? Ecco cosa DEVI assolutamente mangiare

Molte persone hanno lo stomaco delicato, per evitare di consumare medicine su medicine si possono assumere alimenti specifici

La verza e il relativo cavolo (Brassica oleracea) sono ortaggi a foglia che appartengono alla famiglia della brassica. Originaria dell’Europa, questa pianta selvatica è stata allevata nel corso dei secoli in molte sottospecie estremamente diverse.

Stomaco e verza: i suoi benefici per la salute

Il cavolo è stato riconosciuto per molto tempo nel trattamento dei disturbi polmonari e toracici.

La verza bollita veniva anche usata per lenire le malattie infiammatorie del tratto digestivo, la dissenteria e l’ascite collegate alla cirrosi epatica.

Oggi fa parte dei “primi dieci” alimenti sani: utilizzato per le diete dimagranti, è noto per le sue proprietà antiossidanti ed è raccomandato per il suo alto contenuto di fibre e oligoelementi.

È un’ottima fonte di vitamina C che protegge l’integrità della pelle, ma non solo.

Verza per lenire le ferite

Guarisce le ferite, protegge le cellule dall’invecchiamento precoce dovuto ai radicali liberi e migliora l’attività del sistema immunitario.

Inoltre, è un’ottima opzione in caso di vari disturbi dispeptici (bruciore di stomaco, ernia iatale, rigurgito, dispepsia epatobiliare).

Lenisce il dolore causato da ulcere gastriche, ulcere duodenali e gastrite.

La verza utile per il tratto digestivo e lo stomaco

Inoltre, regola naturalmente le funzioni del tratto digestivo. Inoltre, la verza Iè una grande fonte di calcio.

Il calcio è cruciale per la salute delle ossa, la contrazione muscolare, la regolazione della pressione arteriosa.

Inoltre, è ottimo anche per la guarigione delle ferite e la trasmissione del segnale nel sistema nervoso.

Con il potassio che fornisce, riduce il rischio di malattie cardiovascolari ed è ottimo per chi soffre di anemia.

L’uso topico di cavolo crudo aiuta a guarire le ferite e allevia reumatismi, mal di testa.

Può lenire anche il dolore sciatico e articolazioni dolorose.

Una dieta a base di verza assicura una perdita di peso rapida e sostanziale.

La dieta della “zuppa di verza” (brodo di verza, pomodori, aglio, cipolle, peperone, carote, sedano e prezzemolo) mattina, pranzo e cena non deve mai durare più di una settimana.