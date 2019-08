Veronica Panarello “E’ l’ultima occasione”: tutto pronto per ribaltare la sentenza per l’omicidio di Lorys

Veronica Panarello “E’ l’ultima occasione”: tutto pronto per ribaltare la sentenza per...

Veronica Panarello gioca il jolly e ha ancora una occasione per ribaltare tutto quanto in merito all’omicidio di suo figlio Lorys. Di cosa stiamo parlando?

Veronica Panarello è in carcere per l’omicidio di suo figlio Lorys, per la quale lei si professa innocente. Ora ha la sua ultima occasione per ribaltare tutto quanto.

La vita della mamma di Lorys in carcere

La mamma del piccolo Lorys, morto violentemente a novembre 2014, continua a professarsi innocente mentre sconta i suoi 30 anni di carcere presso Le Vallette di Torino.

La sua vita in carcere è tranquilla, con qualche visita da parte dei suoi genitori che non l’hanno mai abbandonata e uno sguardo alle foto dei suoi figli. Il padre Franco afferma che lei chieda sempre di come stia il suo secondogenito, visto solo in qualche foto e avendo notizie frammentarie sulla sua crescita. La separazione dal marito è oramai consolidata, così come la rottura completa di ogni tipologia di rapporto.

Le giornate sono scandite dalla routine, qualche lavoretto e l’attesa per quella giornata che potrebbe cambiare tutto quanto.

La sua ultima occasione il 21 novembre 2019

Il 21 novembre 2019 il destino della Panarello potrebbe cambiare completamente per il ricorso presentato alla Cassazione, in merito alla sua condanna di 30 anni.

Proprio in quella data verrà discussa la sua pena e ci potrebbe essere un ribaltamento totale di quanto sino ad ora deciso, oppure una conferma della sentenza stessa.

La sua è un’attesa incessante, convinta della sua innocenza e della colpevolezza di terze persone. Ha anche accusato l’ex suocero di essere la persona, la mente e la mano di questo terribile omicidio: vicenda che poi si è andata a sistemare con l’assoluzione da tutte le accuse per il padre di Davide Stival.