Verissimo, colpaccio di Silvia Toffanin: chi porta in studio alla prima puntata,...

Botto di share assicurato per Verissimo – tutti i colori della cronaca. Sabato 12 settembre lo studio di Silvia Toffanin accoglierà un ospite stellare in grado di fare incetta di ascolti.

Il via alla nuova edizione di Verissimo, leggendario talk show condotto da Silvia Toffanin, è fissato per sabato 12 settembre. La conduttrice veneta sembra sul piede di guerra per polverizzare la concorrenza.

Giorno dopo giorno sul web filtrano indiscrezioni sugli ospiti della prima puntata. E si vocifera che Silvia Toffanin stia mettendo a segno un colpaccio, pronta a guerreggiare contro i canali Rai.

Come ogni anno, il rotocalco televisivo di Canale 5 regalerà al pubblico delle interviste inedite realizzate a personaggi dello star system. Stando a quanto divulgato dal sito di gossip Dagospia, la prima puntata sbalordirà i telespettatori con un ospite stellare.

Verissimo, ospite d’eccezione per la prima puntata di stagione

Silvia Toffanin mette a segno un colpaccio assoluto e si aggiudica il super vip: Lapo Elkann. Il turbolento erede di casa Agnelli si sbottonerà in un’intervista-fiume, rivelando dettagli inediti della sua nuova vita di coppia.

Il brillante businessman italiano è sentimentalmente legato a Joana Lemos, una ex pilota di rally portoghese. Lui e la sua nuova partner si sarebbero consciuti in Portogallo. Joana Lemos, classe 1973, è una manager, attivista e madre di due figli, Martim e Tomas, nati dal suo primo matrimonio.

I riflettori di Verissimo puntati su Lapo Elikann

La presenza di Lapo Elkann potrebbe stuzzicare l’interesse del pubblico e garantire ottimi numeri in termini di share. Ciononostante, la scelta mediatica di Silvia Toffanin e della super squadra di autori di Verissimo suona inconsueta.

In fondo si sa, le apparizione televisive di Lapo Elkann sono diventate una rarità. Quello della conduttrice, pertanto, sarà un colpo da maestro, volto a rafforzare la rosa degli ospiti dell’edizione 2020-2021.