Verissimo anticipazioni 14 novembre: tutti gli ospiti e le curiosità

Vediamo cosa accadrà nella prossima puntata di Verissimo, dove vi saranno ospiti d’eccezione!

Anticipazioni Verissimo: Ambra Angiolini, Manuela Arcuri, Alba Parietti e Dodi Battaglia tra gli ospiti

Nella puntata di Verissimo in onda il 14 novembre 2020, Silvia Toffanin accoglierà la celebre Ambra Angiolini.

La donna parlerà, tra le altre cose, anche della fine del matrimonio con Francesco Renga e dell’amore nei confronti di Massimiliano Allegri.

Dopo molto tempo torna in tv Manuela Arcuri, mamma da ormai 6 anni del piccolo Mattia di Gianfrancesco.

Ospite della trasmissione di Silvia Toffanin anche Dodi Battaglia, storico membro dei Pooh, che ricorderà l’amico recentemente scomparso, Stefano D’Orazio.

Anche Alba Parietti ha annunciato che prenderà parte alla puntata di Verissimo, in onda sabato, 14 novembre 2020.

La donna potrebbe prendere la parola sull’attuale partecipazione del figlio, Francesco Oppini, alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini.

Anticipazioni Verissimo: ospiti Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli

Attesissima l’intervista di Silvia Toffanin ad Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli.

La coppia è tra le più solide tra quelle uscite dalla trasmissione di Canale 5, condotta da Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Lui è ricordato anche perché ex concorrente del Grande Fratello nella versione nip, lei ha come unica esperienza quella da corteggiatrice del dating show.

Lui sul trono si è seduto ben due volte, prima di incontrare la donna che potrebbe essere quella della sua vita. La coppia appare molto unita ed è seguitissima sui social.

Su Instagram, in particolare, Arianna è seguita da 800 mila followers, mentre Andrea da 1,4 milioni! I fan non vedono l’ora di ascoltare le loro confessioni in tv!