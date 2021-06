È entrata nelle nostre vite suscitando ilarità e una vera e propria divisione tra ammiratori e detrattori, tra chi ne decanta lodi e chi ne sminuisce la carriera. Stiamo parlando di Vera Gemma, protagonista cardine de L’Isola dei Famosi 2021, che settimana dopo settimana incrementa in maniera esponenziale il numero dei suoi seguaci.

Il successo di Vera Gemma è senza dubbio da ricercare nel suo egocentrismo ed esibizionismo. Un protagonismo non particolarmente apprezzato dalla showgirl Antonella Elia, che sul profilo social dell’ex naufraga commenta così:

Un giudizio urticante che ha scatenato la collera di centinaia di followers:

“Antonella Elia ha insinuato che Vera Gemma sta diventando una pornostar. In realtà Vera è la nuova Antonella Elia. La supera in sensualità e femminilità. E per la cronaca, il caschetto biondo sta meglio a Vera”